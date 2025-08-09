Žinios, kurios šviečia.
12 raundų atlaikęs, tačiau sąmonę praradęs Japonijos boksininkas neišgyveno – mirė ligoninėje

2025 m. rugpjūčio 9 d.
Japonijos bokso komisija šeštadienį pranešė, kad būdamas 28 metų mirė profesionalus boksininkas Shigetoshi Kotari. Tragedija įvyko praėjus savaitei dienoms po titulinės Japonijos profesionalios bokso lygos kovos.
Prieš šešias dienas Sh.Kotari žengė į ringą dėl čempiono titulo kovoti su Yamato Hato. Kova po 12 raundų baigėsi lygiosiomis ir Sh.Kotari nelaimėjo čempiono diržo.
Kovos metu Shigetoshi Kotari patyrė daugybines galvos traumas ir po dvikovos prarado sąmonę bei skubiai buvo nugabentas į ligoninę.
Kaip paaiškėjo, kad japonas gavo sunkią galvos traumą, jam buvo atlikta skubi smegenų operacija dėl subduralinės hematomos – kraujas išsiliejo aplink audinių sluoksnius, kurie juosia smegenis.
Sh.Kotari teko atlikti kraniotomiją – operaciją, kuri automatiškai turėjo priversti Japonijos boksininką pasitraukti pagal šalies bokso organizacijos įstatymus.
Praėjus dviem dienoms po operacijos atlikimo, Japonijos bokso komisija paskelbė, kad boksininkas yra gyvas ir tebėra stebimas. Tačiau jau rugpjūčio 9 dieną komisija paskelbė apie kovotojo mirtį.
„Karys ringe. Kovotojas savo dvasia. Per anksti išėjo. Mūsų mintys ir maldos su jo šeima, komanda ir visa Japonijos bokso bendruomene“, – rašoma pranešime.
