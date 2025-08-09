Birštonas papildė sporto infrastruktūrą: atidaryti pirmieji kurorte padelio teniso kortai

Padelio tenisas – sparčiai populiarėjanti sporto šaka, kuri jau užkariavo daugelio pasaulio žaidėjų širdis. Tarptautinės padelio federacijos (FIP) duomenimis, šiuo metu padelį žaidžia apie 30 milijonų žmonių 60 tūkstančių kortų visame pasaulyje.
Lietuvoje padelio infrastruktūra taip pat auga – šalies padelio federacija vienija 12 klubų, kuriuose padelį žaidžia daugiau kaip 8000 žmonių, o geriausi šalies žaidėjai dalyvauja tarptautiniuose Cupra FIP Tour turnyruose.
Padeliui nereikia didelio fizinio pasiruošimo, jo technika ir taisyklės paprastesnės ir labiau suprantamesnės nei teniso, be to, žaidimas visada vyksta keturiese (du prieš du), todėl puikiai tinka bendravimui ir geram laiko praleidimui.
Artimiausi padelio kortai nuo Birštono šiuo metu yra Prienų rajone, Kaune ir Alytuje, tad naujasis aikštynas papildys jau esamą regiono sporto infrastruktūrą ir padelio kortų tinklą Lietuvoje.
„Matydami, kaip sparčiai auga padelio teniso populiarumas, norime, kad Birštonas pasiūlytų svečiams bei gyventojams naujas sporto galimybes“, – sako kempingo „Natur Camp Birštonas“ įkūrėjas Linas Žabaliūnas. „Mūsų tikslas – ne tik palaikyti Birštono kaip modernaus, nuolat atsinaujinančio kurorto įvaizdį, bet ir pritraukti naują sporto mėgėjų ir profesionalų auditoriją.“
Birštono turizmo informacijos centro vadovė Rūta Kapačinskaitė pabrėžia, kad aktyvus laisvalaikis ir sporto veiklų įvairovė – vienas svarbiausių šiuolaikinio kurorto pasiūlymų ir turistams. „Nesvarbu, ar svečiai atvyksta ilsėtis, sveikatintis ar dirbti – sportas tampa neatsiejama buvimo kurorte dalimi. Padelio teniso kortai suteiks dar daugiau pasirinkimo galimybių mūsų lankytojams.“
Unikalus panoraminis sprendimas
Naujieji Birštono padelio teniso kortai išsiskiria šiuolaikiškais technologiniais sprendimais. Aikštynas įrengtas su panoraminėmis stiklo sienomis, kurios neturi metalinių konstrukcijų, todėl žaidėjai jaučiasi lyg atviroje erdvėje, kuri susilieja su žaliuojančia kurorto gamta. Projekto autoriai ypatingą dėmesį skyrė ir dangai – pasirinkta žalia spalva, kad sintetinis padelio kortų paviršius taptų aplinkos dalimi, atsižvelgiant į šalia esantį pušyną ir pievas.
Naujieji padelio teniso kortai atitinka visus tarptautinius standartus ir yra pritaikyti tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems žaidėjams. Komplekse taip pat bus organizuojamos profesionalios treniruotės su instruktoriais bei turnyrai, bus galima išsinuomoti inventorių.
Aikštynas veiks pagal šiuolaikišką elektroninę rezervacijų sistemą, todėl kortus miesto gyventojai ir svečiai galės rezervuoti ir pasibaigus kempingo sezonui (iki lapkričio mėn.).
Šiltuoju sezonu, dirbant kempingui ir atsižvelgiant į poilsiautojų ramybės laiką, pirmoji rezervacija bus galima nuo 9 val. ryto, o paskutinė – 20 val. vakaro.
Rezervuoti galima nuo pusvalandžio iki pusantros valandos trukmės žaidimo intervalus. Rezervavimo sistema jau veikia ir priima užsakymus.
Kempingo plėtros dalis
Naujai įrengtas padelio teniso kortų aikštynas – trečiasis sėkmingas „Natur Camp Birštonas“ plėtros žingsnis. Kempingo sumanytojai projektą tikslingai suskirstė į kelis etapus.
2020 metais atidarytas kempingas su palapinių ir namelių infrastruktūra, po jo sekė antrasis, apėmęs poilsio ir sporto infrastruktūros plėtros darbus – pastatytos prabangaus stovyklavimo palapinės, šalia įrengtas laipiojimo bokštas. Vėliau, gavus statybos leidimą, pradėtas pasiruošimas trečiajam etapui – padelio teniso kortų statybai.
Šalia kempingo ir padelio teniso kortų aikštyno įsikūrusi visa sporto ir pramogų bazė: vandens batutų parkas, ekstremalaus vandens sporto parkas, Birštono paplūdimio sporto aikštynas, teniso kortai, laipiojimo bokštas.
Be to, kartu su padelio kortų atidarymu kempingo svečius pasitiks džiugi naujovė – atidaryta atnaujinta ir padidėjusi lauko terasa su lauko baru, suteikiant lankytojams daugiau erdvės ir patogumų.