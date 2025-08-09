Įtempta pasaulio jaunių irklavimo čempionato ketvirtoji diena Trakuose: A finale kovos dvi lietuvių įgulos

C finaluose šiandien startavo trys Lietuvos įgulos. Pavienė dvivietė – Matas Cibulskas ir Ąžuolas Stankevičius – savo plaukime finišavo penkti ir bendroje įskaitoje užėmė 17 vietą. Pavienė keturvietė – Goda Šupšinskaitė, Gabrielė Kazakevičiūtė, Greta Bukauskaitė ir Skaistė Skripkauskaitė – savo plaukime buvo trečios ir užėmė 15 vietą. Pavienė keturvietė – Matas Narbutas, Vilius Gicevičius, Augustas Kymantas ir Kristian Morar-Urbonas – finišavo ketvirti ir bendroje įskaitoje užėmė 16 vietą.
Trys Lietuvos irkluotojos pateko į pagrindinį A finalą
Pusfinaliuose puikiai pasirodė pavienė dvivietė – Aušra Kavaliauskaitė ir Gabija Stašaitytė – jos savo plaukime finišavo antros ir pateko į A finalą, kuriame kovos dėl medalių.
Merginų porinė keturvietė – Ema Glušauskaitė, Goda Glušauskaitė, Jolanta Sinkevičiūtė ir Deivilė Binkytė, savo plaukime finišavusios penktoje vietoje rytoj varžysis B finale.
Vaikinų porinė keturvietė – Konradas Minkus, Ivar Liepis, Motiejus Valčiukas ir Paulius Petkevičius – savo plaukime finišavo ketvirti ir iki paskutinio yrio kovojo dėl trečiosios vietos bei galimybės kovoti A finale, tačiau dešimtaja sekundės nusileido šveicarams.
Paskutinė iš Lietuvos rinktinės šiandien startavo Gabija Stankevičiūtė, irklavusi vienvietėje valtyje, savo pusfinalio plaukime pasirodė labai stipriai ir finišavo antroje vietoje. Rytoj Gabiją matysime kovojant dėl medalių A finale.
Irklavimo treneris Antanas Lavickas didžiuojasi visų Lietuvos irkluotojų kovomis: „Visi pasirodė tikrai gerai, padarė ką galėjo geriausio. Gaila vaikinų porinės keturvietės, tačiau toks sportas. Gabija Stankevičiūtė man visada patiko, nes tikrai ji labai darbšti ir sąžininga. Tad galime matyti, kad nuoširdumas ir didelis darbas atsiperka.“
Žvaigždžių plaukime – žinomi pramogų pasaulio veidai
Prieš pusfinalių startus žiūrovai stebėjo išskirtinį reginį – žvaigždžių plaukimą. 200 metrų distancijoje drauge su profesionaliais irkluotojais dalyvavo žinomi Lietuvos pramogų pasaulio atstovai.
Martynas Tyla irklavo vienoje komandoje su Domantu Stankūnu, Leon Somov – su Mantu Juškevičiumi, Paulius Mikolaitis – su Giedriumi Bieliausku, Danas Sodaitis – su Dovydu Stankūnu, o Rasa Linkaitė – su Kamilė Kralikaite. Plaukime turėjo dalyvauti ir Vaidas Baumila, tačiau dėl patirtos traumos startuoti negalėjo.
Pirmąją vietą žvaigždžių plaukime iškovojo merginų duetas Rasa Linkaitė ir Kamilė Kralikaitė. Fotografė Rasa Linkaitė neslėpė džiaugsmo po finišo: „Pradžioje viskas buvo
gerai, buvom pasiruošusios. Vidury trasos supratau, kad varžybos tikrai jau vyksta, tada Kamilė pradėjo šaukti ir palaikyti, pajutau, kad turim kovot iki pabaigos.“
Antroji vieta atiteko Pauliui Mikolaičiui ir Giedriui Bieliauskui. Paulius atskleidė paslaptį, kodėl viduryje trasos nusprendė nebeirkluoti ir kaip pavyko iškovoti sidabro medalį: „Nuo pat pradžių mūsų strategija buvo, kad aš nieko nedarau, o Giedrius irkluoja vienas. Na ir ką, pavyko, iškovojom antrą vietą.“
Trečioje vietoje irklavo paraatleto, bėgiko Dano Sodaičio ir Dovydo Stankūno duetas. Po finišo Danas Sodaitis dalinosi emocijomis: „Startas buvo sudėtingas, bet ne startas svarbiausias, o finišas. Paprastai siekiu aukso medalių, tačiau šįkart labai gerai ir bronza.“
Ketvirti liko Martynas Tyla ir Domantas Stankūnas, penktoje vietoje finišavo Leon Somov ir Mantas Juškevičius.
Sekmadienį pasaulio jaunių irklavimo čempionatą vainikuos A ir B finalai, kuriuose paaiškės stipriausi jaunieji pasaulio irkluotojai.
Organizatoriai informuoja, kad dėl prastų oro sąlygų varžybos ankstinamos. B finalai prasidės 9 val., A finalų pradžia – 10 val.