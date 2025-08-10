Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos kovotojai J. Stoliarenko nepavyko pergalingai sugrįžti į UFC mūšius

2025 m. rugpjūčio 10 d. 08:32
Viena garsiausių Lietuvos MMA kovotojų – 32-ejų metų Julija Stoliarenko (11–9-2) šeštadienį įsirašė į savo akistatų statistiką pralaimėjimą. Po daugiau nei metų pertraukos sugrįžusi į stipriausios pasaulyje MMA organizaciją UFC kovas, mūsiškė kovėsi su brazile 31 metų Gabriella Fernandes ir po trijų raundų mūšio teisėjų sprendimu nusileido 28:29, 28:29, 27:30.
Lietuvos atstovei antrame raunde varžovė prakirto kairiąją akį. J.Stoliarenko siekė trečiam raunde bandė spausti brazilę ir iš stovėsenos kovą pervesti į parterį, tačiau G. Fernandes atsilaikė ir laimėjo.
Penktadienį prieš šią kovą J. Stoliarenko turėjo šiokių tokių problemų su svoriu. Ji pradžioje pasisvėrė ir jos svoris buvo 126,25 svarai – Lietuvos kovotoja turėjo 0,25 svaro viršsvorį.
Po valandos ji dar kartą stojo ant svarstyklių ir jau tilpo į nustatytą svorio ribą.
J. Stoliarenko pastarąjį kartą kovojo 2024 m. vasarį, kai techniniu nokautu paskutinėmis kovos sekundėmis pralaimėjo brazilei Luanai Carolinai (11–4). Per savo karjerą UFC, J. Stoliarenko yra iškovojusi dvi pergales prieš Jessica-Rose Clark ir Molly McCann.
