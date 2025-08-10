Lietuvos kovotojai J. Stoliarenko nepavyko pergalingai sugrįžti į UFC mūšius

Lietuvos atstovei antrame raunde varžovė prakirto kairiąją akį. J.Stoliarenko siekė trečiam raunde bandė spausti brazilę ir iš stovėsenos kovą pervesti į parterį, tačiau G. Fernandes atsilaikė ir laimėjo.
Penktadienį prieš šią kovą J. Stoliarenko turėjo šiokių tokių problemų su svoriu. Ji pradžioje pasisvėrė ir jos svoris buvo 126,25 svarai – Lietuvos kovotoja turėjo 0,25 svaro viršsvorį.
Po valandos ji dar kartą stojo ant svarstyklių ir jau tilpo į nustatytą svorio ribą.
J. Stoliarenko pastarąjį kartą kovojo 2024 m. vasarį, kai techniniu nokautu paskutinėmis kovos sekundėmis pralaimėjo brazilei Luanai Carolinai (11–4). Per savo karjerą UFC, J. Stoliarenko yra iškovojusi dvi pergales prieš Jessica-Rose Clark ir Molly McCann.