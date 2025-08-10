Lietuvos švieslentė: kirčiai A lygos lyderiui, giedra „Transinvest“ padangė ir pergalės prieš estes

Futbolas
Lietuvos taurė. Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“ – Marijampolės „Sūduva“ 0:2. A.Haidara 48, F.Tangiri 59. Raudona kortelė – M.Pyrogovas („Sūduva“).
Du skaudžius kirčius per savaitę savame stadione patyrė A lygos lyderis Kauno „Žalgiris“. Ketvirtadienį kauniečiai pralaimėjo pirmąsias Konferencijos lygos atrankos trečiojo etapo rungtynes Kirdžalio „Arda“ komandai iš Bulgarijos, o sekmadienį iškrito iš Lietuvos taurės turnyro.
„Žalgiris“ sekmadienį į aikštę įleido antrąją vienuolikę ir nesustabdė „Sūduvos“ atakų.
Marijampolės ekipa pusfinalyje prisidėjo prie Kauno rajono „Hegelmann“ komandos, kuri anksčiau vykusiose ketvirtfinalio rungtynėse namie nugalėjo „Šiaulius“ 3:1.
Kitos dvejos ketvirtfinalio rungtynės vyks vėliau. Jose dėl teisės žaisti pusfinalyje kovos Plungės „Babrungas“ – Telšių „Džiugas“ ir „Jonava“ – „Panevėžys“
A lyga. 24 turas
„Panevėžys“ – Telšių „Džiugas“ 0:1. R.Sobowale 30.
Kauno raj. „Hegelmann“ – Alytaus „Dainava“ 0:1. K.Okoniewski 90+.
Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Riteriai“ 2:0. A.Emsis 27, J.Simao 55.
„Šiauliai“ – Vilniaus „Žalgiris“ žais pirmadienį. Kauno „Žalgiris“ – Marijampolės „Sūduva“ nukeltos.
Lentelė: Kauno „Žalgiris“ – 49/21, „Hegelmann“ – 43/22, „Sūduva“ – 39/23, „Šiauliai“ – 35/23, „Džiugas“ – 34/24, Vilniaus „Žalgiris“ – 31/22, „Panevėžys“ – 31/23, „Banga“ – 28/22, „Dainava“ – 14/24, „Riteriai“ – 14/24.
Rezultatyviausi žaidėjai: M.Džokičius („Šiauliai“) ir N.Abdel Kaderas („Hegelmann“) – po 9, E.Jankauskas („Šiauliai“) ir A.Benchaibas (K. „Žalgiris“) – po 8, O.Kurcevas („Džiugas“), D.Georgijevičius (K. „Žalgiris“), M.Mikulėnas („Riteriai“) ir N.Petkevičius („Sūduva“) – po 7.
Sekmadienį netikėtai nesėkmę patyrė antrąją vietą užimantis „Hegelmann“, kuris pralaimėjo autsaiderei „Dainavai“. Alytiškiai vienintelį įvartį įmušė per teisėjo pridėtą laiką.
„Dainava“ pavijo „Riterius“, kurie sekmadienį pratęsė aštuonerių nelaimėtų rungtynių virtinę.
„Hegelmann“ nuo lyderio Kauno „Žalgirio“ atsilieka 6 taškais, bet „Žalgiris“ žaidė vieneriomis rungtynėmis mažiau.
Pirmoji lyga. 19 turas
Klaipėdos „Neptūnas“ – Vilniaus raj. „Transinvest“ 0:1. Ch.Nwoga 45+.
Kėdainių „Nevėžis“ – Kretingos „Minija“ 1:3, Plungės „Babrungas“ – Jonavos „Be1“ 4:0, Tauragės „Tauras“ – Vilniaus „Žalgiris B“ 1:1, Mažeikių „Atmosfera“ – „Šiauliai B“ 4:1, Vilniaus BFA – Kauno raj. „Hegelmann B“ 1:0, „Jonava“ – Kauno „Žalgiris B“ 1:1, Panevėžio „Ekranas“ – „Panevėžys B“ 3:1.
Lentelė: „Transinvest“ – 52, „Tauras“ – 42, „Neptūnas“ – 39, BFA – 39, „Babrungas“ – 38, Vilniaus „Žalgiris B“ – 33, „Atmosfera“ – 25, „Minija“ – 23, „Hegelmann B“ – 23, „Jonava“ – 22, Kauno „Žalgiris B“ – 18, „Nevėžis“ – 17, „Panevėžys B“ – 16, „Ekranas“ – 14, „Šiauliai B“ – 14, „Be1“ – 13.
Prieš savaitę truputį slystelėjęs ir namie su „Babrungu“ lygiosiomis sužaidęs „Transinvest“ klubas greitai ištaisė klaidas ir 19-ajame ture išvykoje nugalėjo vieną iš pavojingiausių varžovų „Neptūną“.
„Transinvest“ sulaukė gerų žinių ir iš Žemaitijos – taškus prarado „Tauras“, savo stadione nesugebėjęs įveikti Vilniaus „Žalgirio“ dublerių. Tad „Transinvest“ dar labiau padidino persvarą prieš artimiausius persekiotojus: „Taurą“ lenkia 10 taškų, „Neptūną“ ir BFA – 13 taškų.
Pirmosios lygos komandos kovoja dėl vieno kelialapio į A lygą. Ir nors iki turnyro pabaigos liko net 11 turų, pirmąją vietą užimanti Vilniaus rajono komanda varžovams jau tapo labai sunkiai pavejama.
Daug atkaklesnė kova vyksta dėl antrosios vietos, kurią užėmusi komanda gaus teisę žaisti perėjimo rungtynes su priešpaskutine A lygos ekipa. Šiuo metu antrąją ir penktąją vietas užimančias komandas skiria tik 4 taškai.
Į paskutinę vietą nugarmėjo pernai pirmosios lygos vicečempione tapusi ir prieštaringomis aplinkybėmis mačą dėl teisės žaisti A lygoje pralaimėjusi „Be1“ komanda. Šį sezoną „Be1“ visiškai išsikvėpė, o savaitgalį patyrė ketvirtąjį iš eilės pralaimėjimą.
Moterų Baltijos lyga
Šiaulių „Gintra“ – Saku „Sporting“ 5:0, Vilniaus „Žalgiris-MRU“ – Talino „Flora“ 1:0.
Lentelė: „Rīga FC“ – 9/3, „Žalgiris-MRU“ – 9/4, „Gintra“ – 7/4, Rygos FS – 5/4, „Flora“ – 1/4, „Sporting“ – 0/3.
Abi Baltijos lygoje žaidžiančios Lietuvos komandos „Gintra“ ir „Žalgiris-MRU“ nugalėjo viešnias iš Estijos ir užsitikrino kelialapius į turnyro pusfinalį.
***
Regbis
Baltijos lyga
3 turas. Šiaulių „Vairas“ – Kauno „Ąžuolas“ 16:5, Šiaulių „Baltrex“ – Vilniaus „Geležinis vilkas“ 17:8.
Kiekavos „Miesnieki“ – Garkalnės „Livonia“ žais kitą šeštadienį.
Lentelė: „Livonia“ – 10/2, „Ąžuolas“ – 10/3, „Baltrex“ – 9/2, „Vairas“ – 9/3, „Geležinis vilkas“ – 1/2, „Šiauliai“ – 0/2, „Miesnieki“ – 0/2.
Baltijos lygos trečiajame ture namų sienos padėjo abiem Šiaulių komandoms.
