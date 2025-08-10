Pasaulio jaunių irklavimo čempionate Trakuose: lietuviai liko be medalių, tačiau su penkta vieta

Šiandien stipriausi pasaulio jauniai varžėsi B ir A finaluose. Po kiekvieno A finalo finišo apdovanoti pasaulio čempionai įvairiose valčių klasėse – vienvietėse, porinėse dvivietėse, pavienėse dvivietėse, porinėse keturvietėse, pavienėse keturvietėse bei aštuonvietėse.
B finaluose Lietuvos vardą gynė dvi porinės keturvietės. Merginų keturvietė – Ema Glušauskaitė, Goda Glušauskaitė, Jolanta Sinkevičiūtė ir Deivilė Binkytė – finišavo ketvirtos ir bendroje įskaitoje užėmė dešimtą vietą.
Vaikinų keturvietė – Konradas Minkus, Ivar Liepis, Motiejus Valčiukas ir Paulius Petkevičius – užėmė šeštą vietą savo plaukime ir galutinėje įskaitoje liko dvylikti.
Didžiausio žiūrovų dėmesio sulaukė A finalo merginų startai. Pavienės dvivietės įgula – Aušra Kavaliauskaitė ir Gabija Stašaitytė – vakar puikiai pasirodė pusfinaliuose, o šiandien kovėsi dėl medalio. Vis dėlto, konkurentės spurtavo ir šešiolikmetės lietuvės finišavo penktos.
„Buvo sunku, man labai patiko mūsų išėjimas iš starto, jis buvo tikrai galingas.“ – džiaugėsi Gabija Stašaitytė.
„Buvo tikrai sunkus plaukimas, abi labai jaudinomės, tačiau atidavėm visas jėgas. Manau, kad visai gerai pavyko, mane džiugina, norėjosi dėl medalių pakovoti labiau, tačiau žinant, kad turim dar jaunių kategorijoje du metus, tai čia tikrai įspūdingas rezultatas.“ – emocijomis dalinosi Aušra Kavaliauskaitė.
Penkta vieta pasaulio čempionate atiteko ir vienvietėje valtyje irklavusiai Gabijai Stankevičiūtei. Savo startu irkluotoja buvo patenkinta: „Džiaugiuosi, kad finiše nepasidaviau, jokių didelių planų neturėjau. Džiaugiuosi, visai neblogas rezultatas ir šiaip čia mano pirmasis A finalas.“
Organizatoriai džiaugiasi, kad per penkias pasaulio jaunių irklavimo čempionato dienas Trakų irklavimo bazę aplankė tūkstančiai žiūrovų iš visos Lietuvos. Mūsų šalies stipriausius jaunius palaikė daugybė lietuvių, o tai irkluotojams – ypatingai svarbu jų karjeros pradžioje.