Prakeiktas turnyras: Japonijoje per dieną mirė du boksininkai

28 metų Shigetoshi Kotari kovojo titulinėje Japonijos profesionalios bokso lygos dvikovoje. Boksininkas ringe dėl čempiono titulo varžėsi su Yamato Hato. Kova po 12 raundų baigėsi lygiosiomis, bet Sh.Kotari nelaimėjo čempiono diržo.
Kovos metu Shigetoshi Kotari patyrė daugybines galvos traumas ir po dvikovos, nors pats nuėjo iki persirengimo kambario, prarado sąmonę bei skubiai buvo nugabentas į ligoninę.
Kaip paaiškėjo, japonas gavo sunkią galvos traumą, jam ligoninėje buvo atlikta skubi smegenų operacija dėl subduralinės hematomos – kraujas išsiliejo aplink audinių sluoksnius, kurie juosia smegenis.
Sh.Kotari teko taip atlikti kraniotomiją – operaciją atveriant kaukolės kaulus, kuri automatiškai turėjo reikšti, jog Japonijos boksininkas privalėjo baigti karjerą pagal šalies bokso organizacijos įstatymus. Visos medikų pastangos buvo bergždžios – sportininkas mirė.
Nepraėjus kelioms valandoms, paskelbta ir apie dar vieną boksininko mirtį, kuris varžėsi tame pačiame turnyre. 28 metų Hiromasa Urakawa į ligoninę buvo išvežtas patyręs smegenų sužalojimus po nokauto ir pralaimėjęs kovą Yoji Saito aštuntame raunde.
H.Urakawai taip pat buvo atlikta kraniotomija, siekiant gydyti subduralinę hematomą. Bet ir šis boksininkas neišgyveno.
Po rugpjūčio 2 d. įvykių Japonijos bokso komisija paskelbė, kad visos Rytų ir Ramiojo vandenyno bokso federacijos titulines kovas nuo 12 raundų sumažinamos iki 10 raundų.