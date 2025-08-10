Įtakingas leidinys sužinojo, kad tokios priemonės buvo svarstomos siekiant daryti spaudimą Maskvai prieš kalinių mainus 2024 metų rugpjūtį
JAV nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas „svarstė galimybę nubausti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, išsiunčiant visus Amerikoje žaidžiančius Rusijos ledo ritulininkus, įskaitant Aleksandrą Ovečkiną, kuris tuo metu vaikėsi Wayne'o Gretzky rekordo pagal įmuštų įvarčių skaičių“, – pažymi leidinys. Tačiau vėliau Amerikos administracija šios idėjos atsisakė.
2024 m. rugpjūtį Ankaroje įvyko didžiausias kalinių apsikeitimas nuo Šaltojo karo laikų. Jungtinės Valstijos, Rusija, Vokietija, Lenkija, Slovėnija, Norvegija ir Turkija susitarė paleisti 24 žmones.
Po apsikeitimo žurnalistas Evanas Gerškovičius, buvęs jūrų pėstininkas Paulas Whelanas ir žurnalistė Alsu Kurmaševa grįžo į Jungtines Valstijas.
Rusija susigrąžino aštuonis piliečius, įskaitant Vadimą Krasikovą, nuteistą už žmogžudystę Vokietijoje. Derybos truko kelis mėnesius, o Joe Bidenas galiausiai šį susitarimą pavadino „diplomatiniu žygdarbiu“.
Rusijoje A.Ovečkinas yra lyg neliečiama šventa karvė – NHL nuo 2005 metų žaidžiantis rusas 2018 metais laimėjo Stanley taurę, o šiemet pasiekė naują visų laikų įvarčioų rezultatyvumo rekordą, perėmęs jį iš W.Gretzky.
Ši žinia tapo lyg atominės bombos sprogimas visai rusų ledo ritulio gerbėjų armijai ir valdininkija, kuri suskubo kalti prie sienos tiek J.Bideną, tiek ir pačią idėją varyti lauk iš NHL rusus.
Dukart olimpinis biatlono čempionas Dmitrijus Vasiljevas sukritikavo buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracijos planus:„Gerai, kad jie turėjo pakankamai proto to neįgyvendinti. J.Bidenas buvo ligotas žmogus, kuris niekur ir nieko nekontroliavo – buvo eilinė marionetė, pasirašinėjanti dokumentus. Juo buvo naudojamasi aklai, ir manau, kad jis net nenumanė, kas kokius sprendimus priima“.
Dukart olimpinis ledo ritulio čempionas ir Valstybės Dūmos deputatas bei buvęs sporto ministras Viačeslavas Fetisovas tikino, kad NHL nėra pavaldi jokioms valstybės struktūroms, nes tai yra verslo projektas ir niekas neleistų išprašyti rusų iš lygos.
„Donaldas Trumpas, skirtingai nei J.Bidenas, yra ne tik politikas, bet ir verslininkas. Jis supranta, kad Aleksandras Ovečkinas yra lygos nacionalinis lobis. Todėl danar galima būti ramiems“, – sakė jis.
Savo nuomonę pareiškė ir Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova.
„Šie asmenys į istoriją pateks kaip žmonės su iškreipta sąmone“, – pareiškė užsienio reikalų ministerijos ruporas.
Valstybės Dūmos kūno kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Sviščevas suskubo piktintis, kad JAV vis dar nesupranta, kas yra A.Ovečkinas.
„J.Bideno administracijoje dirbo daug pagyvenusių žmonių, vadovaujamų paties tuometinio JAV prezidento. Idėjos, kurios galėjo būti aptarinėjamos užkulisiuose, yra pusiau fantastiškos ir beprotiškos.
Jų nereikėtų vertinti rimtai, todėl reikalas neperžengė pasiūlymų ribų. Tuo pačiu metu visi puikiai supranta, kad A.Ovečkino ir kitų mūsų ledo ritulininkų išvarymas iš Jungtinių Valstijų atimant teisę gyventi ir dirbti šalyje yra, švelniai tariant, šiaip sau istorija. A.Ovečkinas yra nacionalinis didvyris ne tik Rusijoje, jis yra stabas daugeliui žmonių Amerikoje ir ypač Vašingtone.
Saša yra didžiausias mūsų laikų ledo ritulininkas, jis yra „Capitals“ komandos, kuri surenka pilnus stadionus, kapitonas, o žmonės ten atvyksta jo pamatyti įvairiais būdais. Dar kartą kartoju, kad visa tai buvo kažkokių beprotiškų Ukrainos ideologijos lobistų fantazijų lygmenyje. Aleksandras žaidė, žaidžia ir žais už Vašingtoną, pamatysime naujus jo rekordus. Pamatysime jį NHL bent dar sezoną“, – interviu su „The New York Times“ pažymėjo D.Sviščevas.
