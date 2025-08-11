Aštuonios Lietuvos komandos pradeda kovą pasaulio jūrinio buriavimo čempionate: laukia ne tik varžybos, bet ir svarbi misija

Tiesa, šiemet komandos ne tik varžysis dėl pergalės distancijoje, tačiau atliks ir svarbią misiją krante – sieks pakviesti užsienio buriuotojus į kitąmet Klaipėdoje, Lietuvoje, vyksiantį Europos ORC čempionatą.
Pasaulio čempionatas Taline šiandien startuoja su ilguoju jūriniu navigaciniu etapu, kuris turėtų driektis atviroje Baltijos jūroje ir trukti daugiau nei parą – apie 30 valandų. Jo metu buriuotojai turės pademonstruoti ne tik geras navigacijos žinias, taktinius sugebėjimus, bet ir ištvermę.
„Manau, kad didžiausias iššūkis bus nuovargis, nes plaukti teks 24–26 valandas, o gal net ir daugiau“, – prieš startą teigė „Dia“ (kpt. Tauras Rymonis) komandos narys Ramūnas Bložė.
Jam antrino ir jachtos „Arabela“ kapitonas Raimondas Šiugždinis:
„Sunkiausia bus išlaikyti energiją ir susikaupimą visos distancijos metu. Vieni pasiduoda greičiau, pavargsta, aptingsta, pasidaro apatiški, mažiau dėmesingi.
Mes lenktyniaujame buriniais laivais ir vėjas nuolat keičiasi, tad su burėmis reikia dirbti nuolat. Kas sugeba visą tą laiką išlikti susikaupęs, tas ir laimi“, – teigė R. Šiugždinis.
Mažesniųjų laivų grupėje C besivaržančios jachtos šio etapo metu lenktyniaus 175 jūrmylių distancijoje, didesniųjų jachtų grupėje B – 195 jūrmylių.
„Galbūt dar taip net nėra buvę, kad varžytumėmės kone 200 jūrmylių distancijoje. Šiandien atrodo, kad vėjo turim, tačiau vėliau tas vėjas rims, tad nesu tikras, ar ir į tas 30 valandų tilpsime.
Tačiau pačios lenktynės turėtų būti įdomios. Kadangi jų pradžioje plauksime labai didelę atkarpą laviruodami prieš vėją, daug lems taktiniai sprendimai.
Prognozė rodo, kad vėjas gali suktis, tad tikrai bus vietų, kur galima ir daug išlošti, ir daug pralošti padarius vienokį ar kitokį sprendimą“, – prieš startą dalinosi jachtos „Keturi vėjai“ kapitonas Karolis Janulionis.
Jachtos „Idefix“ kapitonas Tomas Barakauskas nurodė ir dar vieną iššūkį: „Bus sunku navigatoriams. Šiuo metu pagal prognozę atrodo, kad tarsi palankiau būtų buriuoti arčiau Suomijos pakrantės. Tačiau ten – daug uolų, daug mažiau vietos manevrams, reikia daugiau dėmesingumo.“
Pagal dabartinę prognozę organizatoriai skaičiuoja, kad komandos turėtų finišuoti antradienį popiet. Tolimesnėmis dienomis buriuotojai lenktyniaus dar vienose trumpose (iki 12 val.) navigacinėse lenktynėse ir keliose per skirtingas dienas išdėstytose sportinėse priešvėjinėse-pavėjinėse lenktynėse.
Didesniųjų laivų B grupėje Lietuvai atstovauja trys komandos – „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas), „Arabela“ (kpt. Raimondas Šiugždinis), „Keturi vėjai“ (kpt. Karolis Janulionis).
Kiek mažesnių laivų C grupėje su Lietuvos trispalve startuoja dar penkios jachtos – „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas), „TeKyla“ (kpt. Algirdas Žižys), „Dia“ (kpt. Tauras Rymonis), „Idefix“ (kpt. Tomas Barakauskas), „Tegu“ (kpt. Jurgis Janulionis).
Tiesa, šiemet pasaulio čempionate startuojančios komandos turi ir dar vieną papildomą užduotį – pakviesti visus buriuotojus į kitąmet rugpjūčio 7–15 dienomis Klaipėdoje, Lietuvoje, vyksiantį Europos ORC čempionatą.
„Mums didelė garbė, kad būtent Lietuvai, Klaipėdai, patikėta organizuoti kitų metų Europos ORC čempionatą. Manau, kad tai – visų įgulų pastarųjų kelių metų nuopelnas ir įdirbis. Esam aktyvūs ir gausūs ORC čempionatų dalyviai, atkakliai siekiame rezultatų, esame matomi, konkurencingi, pozityvūs.
Pasiruošimas šiam kitų metų įvykiui jau pradėtas – aktyviai bendradarbiaujame su Klaipėdos savivaldybe, kad kitų metų rugpjūtį mūsų uostamiestis galėtų savaitei tapti jūrinio buriavimo centru.
Tuo tarpu Lietuvos komandos šiųmetiniame čempionate aktyviai kviečia čia susirinkusius buriuotojus nepraleisti progos kovą ant vandens pratęsti kitais metais Klaipėdoje“, – teigė Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas Raimundas Daubaras.
Šių metų ORC čempionatas Taline vyks rugojūčio 11–16 dienomis. Iš viso B grupėje startuoja 22 komandos, C grupėje – 34.