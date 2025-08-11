Balžeko teniso akademijos auklėtiniai ir toliau skina pergales

Lietuvos teniso čempionate iki 16 metų amžiaus grupėje akademijos auklėtinė Liepa Klimavičiūtė pademonstravo puikų žaidimą – dvejetų varžybose ji tapo čempione, o vienetų varžybose iškovojo antrąją vietą.
„Į turnyrą važiavau su tikslu parodyti geriausią savo versiją. Visą savaitę kovojau, stengiausi, o, galiausiai, grįžau namo laiminga su dviem prizinėmis vietomis“, – po turnyro sakė trylikametė L. Klimavičiūtė.
„Balžeko teniso akademija aktyviai prisideda prie savo auklėtinių sėkmės ne tik trenerių darbu, bet ir finansine pagalba, taip lengvindama tėvų finansinę naštą. Jaučiame didelį įsipareigojimą ir atsakomybę. Visais laikais rėmėme ir toliau remsime vaikus.
Tikime, kad greitu metu pritrauksime verslo atstovus ir generalinius rėmėjus, kurie padės kurti ateities čempionus Lietuvoje,“ – sakė akademijos vadovas Arūnas Balžekas.
Ekspertai pažymi puikų akademijos auklėtinių fizinį parengtumą. Juo rūpinasi „BT Fitness“ organizacija, įkurta Arūno Klimavičiaus.
Kruopščiai sudarytos treniruočių programos ir individualiai pritaikyti fizinio pasirengimo sprendimai užtikrina, kad jaunieji atletai į kortą žengtų maksimaliai pasiruošę, greiti, ištvermingi ir fiziškai pranašesni už daugelį savo bendraamžių.