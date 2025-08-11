Dramatiškuose ir lietinguose regbio „Top“ lygos mūšiuose – šiauliečių pergalės

Čempiono titulą ginantis Šiaulių „Baltrex-Šiaulių“ klubas sulaukė rimto Vilniaus „Geležinio vilko“ iššūkio, bet galiausiai palaužė varžovus 17:8 (0:3).
Pirmajame kėlinyje aikštėje dominavo kieta gynyba, vertusi klysti puolančias komandas. Kovingai nusiteikę vilniečiai niekuo nenusileido rungtynių favoritams, o sužaidus pusvalandį, Dovydas Taujanskas baudos smūgiu išvedė svečius į priekį.
Pirmasis rungtynių žeminimas buvo pelnytas pirmosiomis antrojo kėlinio minutėmis, kai po spyrio koja į priekį kamuolį pirmas sugavo ir jį įskaitiniame plote prispaudė „Baltrex-Šiaulių“ žaidėjas Justas Grigalaitis. Sudėtingą realizacijos smūgį pataikė Arnas Prielaidas (7:3). Dar po kelių minučių A. Prielaidas atliko tikslų baudos smūgį (10:3).
Tuomet jau „Geležinis vilkas“ ėmėsi iniciatyvos ir stipriai spaudė varžovus. Nuo vienos pavojingos atakos šiauliečiai paskutinę akimirką apsigynė, bet dar kito išpuolio metu žeminimą pelnė Vilniaus klubo žaidėjas Nojus Skinulis (10:8).
Vėliau vėl vyko atkakli ir permaininga kova, bet rezultatas ilgą laiką nesikeitė, kol galiausiai paskutinėmis minutėmis šiauliečių pergalę įtvirtino puikias rungtynes sužaidęs J. Grigalaitis.
„Galbūt varžovai ir kažkiek nustebino. Rezultatas nėra labai geras, nesitikėjome, kad taip sunkiai laimėsime. Darėme daug klaidų, o kai leidi varžovams žaisti, tai jie ir žaidžia. Turime tokių klaidų nebedaryti ir viskas bus gerai. Manau, kad šios rungtynės bus gera pamoka, kad reikia visą laiką būti susikaupusiems ir nedaryti kvailų klaidų“, – pasakojo J. Grigalaitis.
„Paprasčiausia pritrūko atakų užbaigimo. Norėjosi tiesiog rautis plaukus, nes turėjome keturis-penkis šansus, kur pritrūko vienos-dviejų fazių iki taškų. Pralaimėjome nedideliu skirtumu, todėl jeigu būtume bent vieną-dvi tas progas išnaudoję, rezultatas galėjo būti teigiamas. Taip jau yra, neišpildai savo progų, priešininkai laimi. Visgi šios rungtynės suteikė daug pozityvo“, – teigė žaidžiantysis „Geležinio vilko“ treneris Dovydas Taujanskas.
Geriausiais žaidėjais pripažinti J. Grigalaitis ir Laurynas Marcinkus („Geležinis vilkas“).
Tai buvo antroji „Baltrex-Šiaulių“ pergalė ir antras „Geležinio vilko“ pralaimėjimas.
Kitose rungtynėse Šiaulių „Vairas-Kalvis-Jupoja“ po taip pat įtempto ir atkaklaus mūšio 16:5 (10:5) palaužė Kauno „Ąžuolą“.
Dabar abi komandos turi po dvi pergales ir vieną nesėkmę.
Šeimininkai į priekį išsiveržė jau trečiąją minutę, kai baudos smūgiu pasižymėjo Kęstutis Marcišauskas. Kėlinio viduryje žeminimą pelnė šiauliečių kapitonas Paulius Strigūnas, o realizacijos smūgį pridėjo Airidas Garbunovas (10:0). Visgi po kelių minučių pirmuoju žeminimu atsakė ir „Ąžuolas“ – rezultatyvią ataką surengė Ernestas Vaičiūnas (10:5).
Antrajame kėlinyje vyko kieta ir nerezultatyvi kova. 54-ą minutę baudos smūgį realizavo A. Garbunovas (13:5). Vėliau „Ąžuolui“ niekaip nepavyko atsakyti rezultatyviais išpuoliais, o tašką rungtynės uždėjo dar vieną baudos smūgį pridėjęs A. Garbunovas.
„Oro sąlygos turi įtakos – vienoms komandoms parankiau žaisti ant sausos dangos, kitoms – ant šlapios, kai žaidimas lėtėja ir reikia daugiau fizinio darbo. Pergalę lėmė gera gynyba. Viskas nuo jos ir prasideda. Neleidome varžovams atakuoti ir išlaukdavome varžovų klaidų. Taškai tada savaime ateina“, – kalbėjo „Vairo-Kalvio-Jupojos“ žaidėjas Justinas Urbonas.
„Tikėjomės sunkių, klampių ir lėtų rungtynių, ypač lietingu oru. Pirmas kėlinys nebuvo blogas, laikėmės savo plano. Žinoma, klaidų nepavyko išvengti. Antrajame kėlinyje šiek tiek palūžome, pradėjo jaustis chaosas žaidime. Nepaisant to, pozityvo galima rasti – varžovai nepelnė „bonus“ taško, gynyba buvo tikrai nebloga. Oro sąlygos abiem komandoms buvo vienodos, todėl labiau viską lėmė teisingesni sprendimai. Turėsime, ką pasimokyti iš šių rungtynių“, – sakė „Ąžuolo“ regbininkas E. Vaičiūnas.
Geriausiais žaidėjais pripažinti A. Garbunovas ir E. Vaičiūnas.
Kitą savaitgalį Baltijos regbio „Top“ lygoje vyks Latvijos klubų derbis tarp „Miesnieki-Kekava-Ala Lignea“ ir „Baltic XL-Livonia“, o Lietuvos klubai sezoną pratęs rugpjūčio 23–24 dienomis.