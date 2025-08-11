Europos čempionate prie starto linijos – gausus jaunosios kartos Lietuvos buriuotojų būrys

Iš jaunimo į suaugusiųjų lygą pamažu žengianti ir olimpinio buriavimo estafetę besiruošianti perimti jaunoji karta šiemet Švedijoje, Marstrande, rugpjūčio 11–16 d. semsis patirties ir pirmąkart išmėgins savo jėgas aukščiausio rango suaugusiųjų buriavimo čempionate.
ILCA 6 jachtų klasės moterų grupėje, kuri yra ir olimpinė moterų buriavimo rungtis, greta olimpietės Viktorijos Andrulytės startuos ir 18-metė buriuotoja Ema Kuodytė.
„Tai bus pirmasis mano startas suaugusiųjų Europos čempionate. Labai laukiu šios galimybės išbandyti savo jėgas tarp aukščiausio lygio sportininkių.
Esu pasiruošusi kovoti dėl vietos geriausiųjų trisdešimtuke, tačiau man svarbiausia – kaupti patirtį ir įsitvirtinti tarp suaugusiųjų“, – prieš startą dalinosi E. Kuodytė.
Iš viso šioje grupėje planuoja startuoti 93 buriuotojos, iš kurių – 79 europietės (taigi, dalyvaus Europos čempionato įskaitoje) ir net 44 – U23 (iki 23 metų) įskaitai priklausančios sportininkės.
ILCA 6 jachtų klasės vyrų grupėje Lietuvai atstovaus 17-metis Marius Antanavičius, 17-metis Rokas Germanavičius ir 16-metis Rokas Jasaitis.
Šioje grupėje startuos 42 sportininkai, iš kurių net 35 dalyvaus ir U21 (iki 21 metų) įskaitoje. ILCA 6 jachtų klasė vaikinams yra pereinamoji jachtų klasė link olimpinės ILCA 7.
ILCA 7 jachtų klasėje Lietuvai Europos čempionate atstovaus Radvilas Janulionis. Čia planuoja startuoti 153 buriuotojai, iš kurių – 130 europiečiai (taigi, dalyvaus Europos čempionato įskaitoje) ir 68 – U23 įskaitai priklausantys jaunieji buriuotojai.
Perėjimas iš jaunimo į suaugusiųjų lygą buriavimo sporte nėra lengvas: išaugusi konkurencija, gerokai daugiau ir įvairesnės patirties turintys varžovai, o drauge ir su kiekvienais metais ar net kiekvienomis varžybomis augantys lūkesčiai – tai tik dalis iššūkių, su kuriais turės susidurti jaunosios kartos atstovai. Tačiau patys sportininkai į šiuos iššūkius žvelgia optimistiškai.
„Būtent ta išaugusi konkurencija padės ir tobulėti. Noriu gerinti savo startus, lavinti taktinių sprendimų priėmimą, mokytis greitai prisitaikyti prie skirtingų sąlygų.
Todėl ta konkurencija ir motyvuoja – įdomu stebėti skirtingus stilius, strategijas, pamatyti, kaip aukščiausio lygio atletės priima sprendimus ir valdo situaciją ant vandens“, – teigė E. Kuodytė.
Pirmąją čempionato dieną orų prognozė čempionato dalyviams žada vidutinį ir kiek stipresnį vėją, tačiau likusią savaitę turėtų vyrauti pakankamai silpni vėjai.
ILCA Europos čempionatas vyks rugpjūčio 11–16 d. Švedijoje, Marstrande.