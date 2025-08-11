MTB dviračių lenktynes Ignalinoje, nepaisant griuvimo, laimėjo Eimantas Gudiškis

Vyrų elito varžybų dalyviai Ignalinoje turėjo numinti 78 km bei surinkti beveik kilometrą vertikalaus sukilimo. Šią distanciją „Colibri Cycling“ komandai atstovaujantis E. Gudiškis įveikė per 2 val. 39 min. 39 sek. Antras finišavęs Lukas Talačka („Top Cycling Team“) atsiliko 2 min. 8 sek., o trečią vietą užėmęs Šarūnas Pacevičius („Alta Transportas Laiko Kardaną“) finišavo dar 11 sekundžių vėliau.
„Pora varžovų buvo greiti visose lygiose vietose, tai nežinojau, kaip čia viskas gausis, todėl antrame rate į Būdakalnį pabandžiau atakuoti. Tikėjausi, kad kažkas važiuos kartu, bet nusileidęs nuo kalno pamačiau, kad likau vienas ir turiu pakankamai neblogą tarpą. Žinojau, kad varžovai greičiau važiuoja plente ir žvyrkelyje, tai man reikėjo padirbėti, kur dumblynai ir labiau purto. Tiesiog laikiau tempą ir žinojau, kad jei nepavis iki finišo likus 5–7 km, prasidės kova dėl antros vietos. Paskutiniuose kilometruose buvo svarbu nepadaryti klaidų ir nesulaužyti inventoriaus“, – komentavo E. Gudiškis.
Per liūtį finišo liniją kirtęs „Colibri Cycling“ dviratininkas varžybų metu neišvengė griūties. Tiesa, įtakos lenktynėms incidentas neturėjo.
„Pačioje pradžioje nuokalnėje prieš upelį šokau, pasirodo, ten gilesnė vieta nei turėjo būti ir į tą upelį nėriau. Kadangi buvau priekyje, greitai susirinkau žaislus iš vandens ir įšokau gal į 10 poziciją. Tikrai nieko ten nepraradau, šiek tiek gal išmušė pasitikėjimo, nes po to jaučiau, kad vis slysteliu, dar kažkas atsirinka – reikėjo pagauti ritmą“, – sakė E. Gudiškis.
Birželį Druskininkuose vykusiame pirmame MTB dviračių maratonų taurės etape triumfavo Domas Manikas, E. Gudiškį pranokęs vos 0,25 sek. Ignalinoje D. Manikas čempionui nusileido pusšeštos minutės, tad E. Gudiškis susigrąžino bendros įskaitos lyderio vardą.
Moterys Ignalinoje mynė 52 km, o greičiausiai distanciją – per 2 val. 4 min. 44 sek. – įveikė 14-metė Elžbieta Seliavaitė (Panevėžio m. merginų dviračių klubas „Fortūna“). Praėjusį mėnesį jaunoji dviratininkė atstovavo Lietuvai Šiaurės Makedonijoje vykusiame Europos jaunimo olimpiniame festivalyje.
„Pirmą kartą MTB dviračių maratonų taurės varžybose tarp moterų finišavau pirma, labai dėl to džiaugiuosi. Gaila, kad nebuvo dviejų pagrindinių konkurenčių (Daivos Tušlaitės-Ragažinskienės ir Viltės Kriaučiūnaitės – aut. past.), kurios labai stipriai važiuoja. Būtų įdomu su jomis pasivaržyti ar net laimėti. Pirmą ratą atvažiavau pirma, bet paskui mane pavijo komandos draugė ir dar viena varžovė, tad su jomis važiavome ir tik likus kokiems 5 kilometrams pavyko atitrūkti“, – sakė E. Seliavaitė.
Antrą vietą užėmė kita „Fortūnos“ atstovė Gabija Jonaitytė (atsiliko 19,6 sek.), o trečia finišavo 1 min. 19,3 sek. nusileidusi Greta Briedytė („Alter Ego CC“).
E. Seliavaitė dažniausiai varžosi ne kalnų dviračių, bet plento lenktynėse. Būtent su šia dviračių sporto disciplina perspektyvi sportininkė sieja didžiausius lūkesčius bei paslapčia svajoja apie dalyvavimą olimpinėse žaidynėse.
„Esu ir Panevėžio, treniruojuosi su treneriu Vytautu Indreliūnu ir labai džiaugiuosi čia perėjusi – žymiai patobulėjau, jaučiuosi tvirta važiuodama. Dabar daugiausiai dalyvauju plento lenktynėse. Seniau daug mindavau ir MTB, bet po to pakeičiau trenerį. Šiaip turiu svajonę patekti į olimpines dviračių plento varžybas, labai to norėčiau, visai kiti greičiai... Būtų smagu patekti“, – svajonę atskleidė E. Seliavaitė.
MTB dviračių maratonų taurės etape varžėsi daugiau nei pusė tūkstančio dalyvių, išsiskyrusių plačiu amžiaus spektru: 26 km trasą numynė ir 86-erių Jonas Vilūnas, o darželinukų trasą įveikė jauniausiu varžybų dalyviu tapęs 2 metų ir 2 mėnesių Arminas.
Trečiasis MTB dviračių maratonų taurės etapas rugsėjo 21 dieną vyks Vilniuje.