Pasaulio sporto savaitė. Anglijos futbolo sezono įžanga, nauja teniso žvaigždutė ir tragedija Tokijo ringe

Rugpjūčio 7 d. Šatoru (Prancūzija) pasibaigusio Europos šaudymo čempionato medalių lentelėje pirmąsias vietas užėmė Armėnija (8 aukso, 6 sidabro, 4 bronzos) ir Ukraina (7, 8, 5).
Rugpjūčio 7 d. Toronte Kanados atvirojo teniso čempionato vyrų finale amerikietis Benas Sheltonas nugalėjo rusą Kareną Chačanovą 6:7, 6:4, 7:6. 22 metų B.Sheltonas iškovojo trečiąjį karjeros titulą, bet pirmą kartą laimėjo „Masters“ turnyre, o ATP reitinge pakilo į aukščiausią karjeroje šeštąją vietą. Monrealyje moterų finale kanadietė Victoria Mboko nugalėjo japonę Naomi Osaką 2:6, 6:4, 6:1. 18-metė V.Mboko laimėjo pirmąjį karjeros titulą ir WTA reitinge pakilo iš 85-osios į 24-ąją vietą. Buvusi pirmoji pasaulio raketė 27-erių N.Osaka nuo 2021 m. nelaimėjo nė vieno turnyro.
Rugpjūčio 8–9 d. Tokijo ligoninėje mirė Japonijos boksininkai Šigetošis Kotaris (28) ir Hiromasa Urakava (28). Abu boksininkai mirė dėl traumų, kurias patyrė per rugpjūčio 2 d. Tokijuje vykusias varžybas.
Rugpjūčio 10 d. Londone Anglijos futbolo supertaurės rungtynėse šių metų Anglijos taurės laimėtojas Londono „Crystal Palace“ nugalėjo šių metų Anglijos čempioną „Liverpool“ 2:2 (baudiniai 3:2). „Crystal Palace“ supertaurę iškovojo pirmąjį kartą.
Rugpjūčio 10 d. Trakuose pasibaigusiame pasaulio jaunimo (iki 19 m.) irklavimo čempionate daugiausiai medalių iškovojo Didžioji Britanija (4 aukso, 2 sidabro, 1 bronzos).
Rugpjūčio 10 d. Tamperėje (Suomija) pasibaigusiame Europos jaunimo (iki 20 m.) lengvosios atletikos čempionate daugiausiai medalių iškovojo Italija (6 aukso, 3 sidabro, 5 bronzos).
Rugpjūčio 10 d. Matuzinjuše (Portugalija) Europos merginų (iki 20 m.) krepšinio čempionato finale Ispanija nugalėjo Lietuvą 102:50. Bronzos medalius laimėjo Italija. Ispanės šios amžiaus grupės čempionėmis tapo dešimtąjį kartą.
Rugpjūčio 10 d. Podgoricoje Europos merginų (iki 17 m.) rankinio čempionato finale Slovakija nugalėjo Kroatiją 34:30. Bronzos medalius laimėjo Juodkalnija. Slovakija pirmą kartą iškovojo bet kurios amžiaus grupės merginų turnyrų medalius. Kroatija ir Juodkalnija pirmą kartą iškovojo šios amžiaus grupės medalius.
