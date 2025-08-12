„US Open“ turnyro kvalifikacijoje – net du lietuviai

20-metis Vilius Gaubas, kuris pasaulio reitinge užima 148 vietą, į atranką prasimušė turėdamas gerą ATP. 21-erių Edas Butvilas (ATP-237) laukė, ar atsilaisvins vieta kvalifikacijoje dėl kitų tenisininkų traumų.
Taip ir įvyko – E. Butvilui vietą turnyre užtikrino čiliečio Alejandro Tabilo (ATP-103) pasitraukimas.
E. Butvilas „US Open“ kvalifikacijoje dalyvaus pirmą kartą karjeroje. V. Gaubas „US Open“ kvalifikacijoje debiutavo dar pernai.
Šių metų „US Open“ turnyras išdalins net 90 mln. JAV dolerių prizinį fondą. Tai bus brangiausias teniso turnyras per visą istoriją. V. Gaubui su E. Butvilu vien už dalyvavimą kvalifikacijoje atiteks po 27,5 tūkst. JAV dolerių.
TenisasVilius GaubasEdas Butvilas
