„US Open“ turnyro kvalifikacijoje – net du lietuviai

2025 m. rugpjūčio 12 d. 21:42
Jau po 6 dienų Niujorke (JAV) prasidės paskutinio šių metų „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyro – „US Open“ – kvalifikacija. Antradienį buvo oficialiai patvirtinta, kad vyrų varžybų kvalifikacijoje varžysis ir sieks į pagrindines varžybas prasibrauti 2 lietuviai.
20-metis Vilius Gaubas, kuris pasaulio reitinge užima 148 vietą, į atranką prasimušė turėdamas gerą ATP. 21-erių Edas Butvilas (ATP-237) laukė, ar atsilaisvins vieta kvalifikacijoje dėl kitų tenisininkų traumų.
Taip ir įvyko – E. Butvilui vietą turnyre užtikrino čiliečio Alejandro Tabilo (ATP-103) pasitraukimas.
E. Butvilas „US Open“ kvalifikacijoje dalyvaus pirmą kartą karjeroje. V. Gaubas „US Open“ kvalifikacijoje debiutavo dar pernai.
Šių metų „US Open“ turnyras išdalins net 90 mln. JAV dolerių prizinį fondą. Tai bus brangiausias teniso turnyras per visą istoriją. V. Gaubui su E. Butvilu vien už dalyvavimą kvalifikacijoje atiteks po 27,5 tūkst. JAV dolerių.
