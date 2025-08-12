13-asis rekordas – A. Duplantis ir vėl šuolyje su kartimi sukūrė stebuklą

Prieš tai savo rekordą A.Duplantis buvo pasiekęs birželį Stokholme – antruoju bandymu jis peršoko 6,28 m aukštį.
„Žinojau, kad turiu gerą šansą, kai skridau virš kartelės, bet vis dėlto ją kliudžiau. Stengiausi išlikti ramus. Kaip gerai, kad kartelė liko vietoje“, – sakė dukart olimpinis ir pasaulio čempionas A. Duplantis.
Nuo tada, kai ukrainietis Sergejus Bubka 1985 m. liepos 13 d. Paryžiuje pirmasis istorijoje įveikė 6 m aukštį, pasaulio rekordas buvo pagerintas 26 kartus – S. Bubka tai padarė 12 kartų, M. Duplantis – 13, o prancūzas Renaudas Lavillenie – vieną kartą.