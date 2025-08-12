Druskininkų naktinio bėgimo nugalėtoja: „Mėgavausi jausmu, kai bėgi ne dėl rezultato, o dėl patirties“

Šiais metais šis bėgimas tapo „Interreg“ Lietuvos-Lenkijos programos dalimi, simbolizuojantis dviejų šalių bendradarbiavimą bei tarpusavio pasitikėjimą.
Po apšilimo Zumbos ritmu, pirmieji Druskininkuose startavo riedutininkai. 12 km distanciją riedučiais greičiausiai įveikė Justinas Bimbiris ir Rūta Rakauskaitė, o 4 km – Jana Nefedkina ir Dominykas Česnulis.
Pradėjus temti, buvo duotas starta ir bėgikams. Tris gražiausiais Druskininkų takais bei takeliais išpuoselėtos trasos ratus arba 12 km greičiausiai įveikė lenkas Bartlomiejus Osioras – 41 min. 52 sek.
Šis bėgikas yra iš Vidminų miesto (Lenkija), kur balandį vyko taip pat pramoginis šio projekto bėgimas. Tuomet Lenkijoje bėgo nemažai lietuvių, o dabar Druskininkuose buvo galima išvysti nemažą būrį svečių iš kaimyninės šalies.
Antrąją vietą užėmė Nerijus Vilutis (43.06), o trečia finišavo Laura Jegelevičiūtė (43.46).
L. Jegelevičiūtė neslepia, kad „Druskininkų naktiniame bėgime“ sportinių tikslų sau nekėlė, bet tokie renginiai praskaidrina rutiną bei leidžia patirti daugiau emocijų. Druskininkuose bėgikų laukė įvairios muzikinės stotelės, šviesos efektai ir kitokie vizualiniai sprendimai.
„Sekėsi tikrai gerai – į Druskininkus atvykau praleisti gerai laiką ir pasidaryti savo ilgabėgį: prieš varžybas nubėgau 20 km, o po to startavau varžybiniuose kilometruose. Norėjosi pasimėgauti kitokiu, neįprastu renginiu – vakarine atmosfera, žibintais, ramiomis gatvėmis ir tuo jausmu, kai bėgi ne dėl rezultato, o dėl patirties. Tokie įvairesni bėgimai suteikia naujų įspūdžių ir išjudina iš rutinos“, – sakė L. Jegelevičiūtė.
Kaip teigė renginį organizuojančios asociacijos „Sporto renginiai“ vadovas Evaldas Martinka, būtent tokio formato bėgimo šventė puikiai papuošė „Druskininkai – Lietuvos kultūros sostinė 2025“ programą.
8 km bėgime greičiausi buvo Romantas Pinčiukas (29.44) ir lenkė Beata Osior (33.19).
4 km distancijoje nugalėtojais tapo Ignas Petrauskas (13.08) ir Iveta Valūnaitė (15.40).
Iš viso savo jėgas Druskininkų naktiniame bėgime išbandė per 300 žmonių.