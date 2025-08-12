Laikas pastatyti išsišokėlį į vietą? A. Joshua planuoja susikauti su J. Paulu

E.Hearnas kalbėdamas su TMZ teigė, iš pradžių išgirdęs apie J.Paulo norus kovoti prieš A.Joshua bandė tiesiog sulaukti papildomo dėmesio.
„Pagalvojau sau, kad Jake'as Paulas tiesiog kuria antraštes. Jis neketina kovoti su Anthony Joshua. Ir kiekviename pokalbyje su Jake'o partneriais supratau: „O Dieve, jie iš tikrųjų mano, kad gali jį įveikti“, – kalbėjo E.Hearnas.
Pasak kovų organizatoriaus, abi pusės mato didžiulį komercinį kovos potencialą ir derybos juda į priekį.
E.Hearnas įspėjo J.Paulą ir apie gręsiančius pavojus. Pasak jo, buvusi „YouTube“ žvaigždė susitiks su „vienu pavojingiausių sunkiasvorių planetoje“ ir įžengs į dar neištirtą teritoriją.
34-erių Anthony Joshua yra dukart sunkiasvorių pasaulio čempionas, 2016–2021 m. turėjęs WBA (Super), IBF, WBO ir IBO titulus.
2012 m. Londono olimpinėse žaidynėse jis iškovojo olimpinį auksą Didžiajai Britanijai, kitais metais tapo profesionalu ir greitai pakilo karjeros laiptais pagarsėdamas dėl savo nokautų.
A,Joshua nugalėjo tokius buvusius čempionus kaip Vladimirą Kličko, Josephą Parkerį ir Andy Ruizą jaunesnįjį ir yra laikomas vienu geriausių savo eros sunkiasvorių.
„YouTube“ platformoje išgarsėjęs 28 metų Jake'as Paulas bokso ringe 2020 m. J.Paulas pasiekė iškovojo 8 pergales ir patyrė 1 pralaimėjimą, tačiau dažniausiai sportininkas susitiko su karjerą baigusiais kovų menu atletais.
E.Hearnas prognozuoja, kad sportininkų kova gali pagerinti visus žiūrimumo rekordus.