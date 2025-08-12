Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos rankinio jaunių rinktinė išsaugojo vietą Europos čempionato elito divizione

2025 m. rugpjūčio 12 d. 16:50
Lrytas.lt
Juodkalnijos sostinėje Podgoricoje vykusiame Europos jaunių (iki 17 metų) merginų rankinio čempionate Lietuvos rinktinė užėmė 20 vietą. Po 16 metų pertraukos Europos čempionate dalyvavusi Lietuvos septyniolikmečių rinktinė įvykdė prieš čempionatą keltas užduotis – išsaugojo vietą elito divizione ir po dvejų metų žais Europos jaunimo (iki 19 metų) čempionate.
Ernestos Žilienės treniruojamos Lietuvos rankininkės Europos čempionate per aštuonerias rungtynes iškovojo dvi pergales.
E grupėje rungtyniavusios lietuvės čempionatą pradėjo pralaimėjimu 25:36 turnyro šeimininkėms juodkalnietėms. Vėliau sekė pralaimėjimai 20:34 čekėms ir 23:39 prancūzėms.
Antrą etapą L grupėje Lietuvos rinktinė pradėjo pergale 29:28 prieš rumunes, o antrose rungtynėse 27:41 turėjo pripažinti austrių pranašumą.
Kovas dėl 17–24 vietų tęsusios Lietuvos rankininkės 33:24 sutriuškino Šiaurės Makedonijos rinktinę. Ši pergalė garantavo vietą 20-uke ir tuo pačiu išsaugotą vietą elito divizione. Europos čempionatą Lietuvos rinktinė baigė pralaimėjimais 27:31 norvegėms ir 33:39 austrėms.
„Europos čempionate į pirmą dvyliktuką mums tikrai sunku pretenduoti, bet gerai pasiruošus ir jau turint tokio čempionato patirties, net neabejoju, jog mes sužaistume jau kitaip ir galėtume kovoti dėl aukštesnių vietų, – sakė Lietuvos rinktinės trenerė E. Žilienė. – Europos čempionate buvome pati jauniausia rinktinė. Komandoje turėjome tik penkias merginas, gimusias 2008 metais ir vieną žaidėją, kuriai pirmą čempionato dieną sukako 17 metų. Visos kitos rankininkės buvo 15–16 metų, o rezultatyviausiai rinktinės rankininkei vos 14 metų.“
Lietuvos rinktinės atakų lyderė 14-etė Altėja Ustilaitė pateko į rezultatyviausių Europos čempionato rankininkių dešimtuką. 56 įvarčius pelniusi A. Ustilaitė užėmė 6 vietą.
Antra pagal rezultatyvumą Lietuvos rinktinėje buvo 16-etė Eva Christina Žilinskas, pelniusi 44 įvarčius, trečia – 14-etė Kamilė Juozaitytė, įmetusi 24 įvarčius.
Šiais metais Europos čempionate žaidė ir Lietuvos jaunimo (iki 19 metų) rinktinė. Po dešimties metų pertraukos į elito divizioną grįžusi Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionate liko paskutinėje 24-oje vietoje.
