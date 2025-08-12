Pritrenkianti naujiena – profesionalus boksas įžengė į Lietuvą: aiškus E. Staniono varžovas ringe Kaune

Ši kova įvyks svorio kategorijoje iki 68 kg, jai yra numatyta 10 raundų.
„Tai visada buvo mano vizija ir noras. Visada labai norėjau kovoti Lietuvoje. Kai tik tapau profesionalu visada ir su savo vadybininkais šnekėjau, siūliau jiems bandyti Lietuvoje padaryti kovą. Sakiau, kad taip, esame nedidelė šalis, bet turime daug sirgalių, daug kas myli kovinį sportą. Bet jie šnekėjo, kad yra Lietuva, yra JAV.
Bet aš žinojau, kad tikrai įmanoma, tikrai galima. Reikia tam tikrų žmonių, kad surengtų ir padarytų. Mano svajonės pildosi pastaruoju metu“, – teigia E. Stanionis.
Buvusio WBA pasaulio čempiono dvikova vainikuos UTMA 13 X STANIONIS PROMOTIONS kovų vakarą „Žalgirio“ arenoje, kurio metu žiūrovai taip pat galės išvysti titulinę Raimondo Avlasevičiaus ir Naurio Lukošiūno kovą, taip pat ringe itin intriguojančioje dvikovoje susitiks Dominykas Dirkstys ir Naglis Lukošiūnas. PPV tiesioginę transliaciją galima bus įsigyti utma.lt svetainėje.
„Tai yra kovinio sporto laisvės pradžia. Ilgą laiką Lietuvoje viskas buvo dedama į rėmus – to negalima, dar to negalima, to nėra. Manau, čia yra toks ženklas, kad viskas yra įmanoma. Įmanoma susitarti ne su viena, o su keliomis šalimis vienu metu. Manau, kad turi visas ažiotažas ir tai, kas vyks tą vakarą, sustiprinti kovinio sporto žinomumą Lietuvoje, o tuo pačiu ir padidinti žmonių susidomėjimą, norą užsiimti šiuo sportu.
UTMA turi pasakyti ačiū Eimantui, kuris pasitikėjo mumis ir leido tai mums padaryti. Savo, organizacijos, sėkmę galėsime vertinti po to“, – teigė UTMA vadovas V. Gecas.
E. Stanioniui tai bus pirmoji profesionalus bokso dvikova Lietuvoje per visą jo karjerą. Vienas iš geriausių visų laikų Lietuvos boksininkų profesionalo ringe jau yra iškovojęs 15 pergalių, 9 iš pergalingų kovų užbaigė anksčiau laiko. E. Stanionis yra buvęs WBA pasaulio čempionas, o dabar į ringą Kaune žengs su nauja ugnimi.
Vieno iš išsamiausių bokso statistikos puslapio „BoxRec“ pusvidutinio svorio kategorijos kovotojų pasaulio reitinge J. Makhense užima 66-ą vietą. Palyginimui, E. Stanionis rikiuojasi 25-oje pozicijoje. E. Stanionis taip pat yra reitinguojamas antroje vietoje WBA ir vieno iš prestižiškiausių pasaulyje „The Ring“ leidinio pusvidutinio svorio kovotojų reitinguose.
J. Makhense yra 32-ejų metų kovotojas iš Pietų Afrikos Respublikos su gana nemažu pasiekimų bagažu.
Dar mėgėjų bokse J. Makhense iškovojo bronzos medalį 2011 m. jaunių Britų sandraugos organizuojamose Geros valios žaidynėse.
Į profesionalų boksą J. Makhense pasuko 2016 m. Per savo profesionalo karjerą boksininkas iškovojo 16 pergalių, 8 kartus kovas užbaigė anksčiau laiko ir yra patyręs tik du pralaimėjimus.
Jo pasiekimų kraityje buvo nugulę ir keli čempiono diržai – boksininkas per savo karjerą yra tapęs IBF Afrikos pusvidutinio svorio čempionu, buvo pasipuošęs kitais Afrikos regiono WBA ir IBF diržais.
„Verta paminėti, kad ne visus boksininkus galima žinoti, ne visi žino kiekvieno boksininko istoriją. Manau, kad tai yra labai gero lygio boksininkas, tą rodo ir jo pergalės, jo kovos. Jis yra kovojęs prieš Tulanį Mbenge, kuris yra ne ką prastesnis už Eimantą. Jis yra aukštai reitinguose, „Box Rec“ reitingas tai rodo. Makhense tai yra didžiulė galimybė nuveikti kažką svarbaus savo karjeroje, jam jau yra 32-eji. Manau, kad tai bus labai įdomi kova. Pamatysime, kaip Eimantas mobilizuosis. Jam bus didelis spaudimas, iš jo daug tikisi. Labai daug žmonių galvoja, kad jei esi toks kaip Eimantas, reitinguojamas antras pasaulyje, tai visi, kurie yra žemiau, yra ženkliai silpnesi ir tu juos lengvai įveiksi. Tai yra klaidinga nuomonė. Afrikietis yra labai pavojingas boksininkas“, – akcentavo V. Gecas.
Tai bus istorinis vakaras, kuris išsipildys „Žalgirio“ arenoje Kaune.
„Kaune tikimės išparduotos arenos. Šiuo metu turime planą parodyti daugiau nei 15 kovų, tikslų skaičių paskelbsime šio mėnesio gale. Tos kovos bus ir bokso, galės džiaugtis ir bokso sirgaliai, kurių dar neturėjome. Pasiūlysime dar bent 10 UTMA kovų, bus ir Dirksčio ir Kanišausko kova, kova dėl diržo, dar daugiau kovų, kurias paskelbsime netrukus“, – teigė V. Gecas.