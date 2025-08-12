Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKitos naujienos

Ukrainos šuolio į aukštį žvaigždė atskleidė įžūlų rusių poelgį prasidėjus karui Ukrainoje

2025 m. rugpjūčio 12 d. 16:50
Lrytas.lt
Pasaulio rekordininkė ir Ukrainos šuolio į aukštį žvaigždė Jaroslava Mahučich atskleidė, kaip Rusijos sportininkės elgėsi prasidėjus karui Ukrainoje bei kuri varžovė drįso atsiprašyti.
Daugiau nuotraukų (1)
Y.Mahučich kalbėdama su „Yle“ pareiškė, jog Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, agresorių šalies sportininkės puolė rašinėti sportininkei, jog vaizdai yra netikri, o istorija išgalvota.
„Jos man parašė, kad mano pasidalintos karo nuotraukos ir vaizdo įrašai yra netikri, – teigė lengvaatletė. – Iš pradžių bandžiau jiems paaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta mano šalyje, bet netrukus supratau, kad tai visiškai beprasmiška.“
Sportininkė dar kartą prisiminė, jog lietuvišką vyro pavardę priėmusi Rusijos šuolininkė į aukštį Maria Lasickienė po 5 mėnesių asmeniškai bandė atsiprašyti ukrainietės.
Visgi Y.Maučich tokio poelgio pernelyg nesureikšmino.
„Tuomet jau buvo per vėlu. Mums palaikymo reikėjo pirmosiomis dienomis, kuomet turėjome slėptis nuo bombardavimo“ – pareiškė Ukrainos lengvaatletė.
Olimpinei ir pasaulio čempionei Y.Mahučich priklauso ir pasaulio rekordas. 2024 metais Deimantinės lygos varžybose ukrainietė įveikė 2.10 m aukštį.
 
šuoliai į aukštįLengvoji atletikakaras Ukrainoje

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.