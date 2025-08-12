Ukrainos šuolio į aukštį žvaigždė atskleidė įžūlų rusių poelgį prasidėjus karui Ukrainoje

Y.Mahučich kalbėdama su „Yle“ pareiškė, jog Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, agresorių šalies sportininkės puolė rašinėti sportininkei, jog vaizdai yra netikri, o istorija išgalvota.
„Jos man parašė, kad mano pasidalintos karo nuotraukos ir vaizdo įrašai yra netikri, – teigė lengvaatletė. – Iš pradžių bandžiau jiems paaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta mano šalyje, bet netrukus supratau, kad tai visiškai beprasmiška.“
Sportininkė dar kartą prisiminė, jog lietuvišką vyro pavardę priėmusi Rusijos šuolininkė į aukštį Maria Lasickienė po 5 mėnesių asmeniškai bandė atsiprašyti ukrainietės.
Visgi Y.Maučich tokio poelgio pernelyg nesureikšmino.
„Tuomet jau buvo per vėlu. Mums palaikymo reikėjo pirmosiomis dienomis, kuomet turėjome slėptis nuo bombardavimo“ – pareiškė Ukrainos lengvaatletė.
Olimpinei ir pasaulio čempionei Y.Mahučich priklauso ir pasaulio rekordas. 2024 metais Deimantinės lygos varžybose ukrainietė įveikė 2.10 m aukštį.