„Norėjau rėkti ir pabėgti“: ispanų dviratininkas suspenduotas dėl seksualinio priekabiavimo

Sportininkas, dalyvaujantis kalnų dviračių ir enduro varžybose, buvo suspenduotas metams už „aukos orumą žeminančius seksualinio priekabiavimo veiksmus“. Oficialiame UCI pranešime teigiama, kad vyras bandė fiziškai išnaudoti moterį, sakė, kad išprievartaus, nors auka ir sakė turinti vaikiną ir nenorinti jokio fizinio santykio.
Nors pranešime aukos vardas ir pavardė nėra minimi, iš socialiniuose tinkluose paskelbtų įrašų aišku, kad tai dviratininkė Ares Masip.
Dar prieš metus ji savo „Instagram“ paskyroje paskelbė patyrusi seksualinę prievartą per 2023-iųjų kalnų dviračių pasaulio taurė varžybas ir atskleidė detales, kaip tai įvyko.
„Lenktynės buvo ilgos, todėl ilgai miegojau autobusiuke. Jis atėjo auštant ir bandė priversti mane su juo pasimylėti. Nuo pat pradžių aš priešinausi ir atstūmiau jį. Jis toliau trynė savo penį prie mano kūno, bandė mane pabučiuoti ir nesustojo. Aš prašiau jo sustoti, norėjau rėkti, nustumti jį ir pabėgti“, – teigė moteris.
„Jis uždengė man burną, suėmė rankas ir bandydamas mane nurengti kartojo, kad mane išprievartaus. Iš pradžių norėjau tai pamiršti ir apsimesti, kad nieko neįvyko, tačiau bėgo mėnesiai, mes susitikdavome lenktynėse ir aš vis labiau jaučiau pasišlykštėjimą ir panieką. Pamažu supratau, kokia tai bloga situacija, ir nustendžiau parašyti pareiškimą.“
Kai UCI paskelbė savo verdiktą, moteris džiaugėsi sprendimu.
„Deja, tai ne vienintelis toks atvejis dviračių sporte, tačiau tai pirmasis kartas, kai UCI už tai nubaudė profesionalų dviratininką. Procesas buvo sunkus, pilnas ašarų ir abejonių, bet tai – maža pergalė, suteikianti stiprybės judėti pirmyn“, – įraše teigė atletė.