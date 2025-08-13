Žinios, kurios šviečia.
Antidopingo agentūra dviems metams suspendavo svarsčių kilnotoją

2025 m. rugpjūčio 13 d. 11:18
Lietuvos antidopingo agentūra (LAA) trečiadienį paskelbė apie dar vieną suspendavimą šalies sporto pasaulyje.
Andrius Bartkevičius, užsiimantis svarsčių kilnojimu, buvo suspenduotas dviems metams iki 2027 m. balandžio 17 d. už Antidopingo taisyklių pažeidimą. Sportininko mėginyje buvo rasta draudžiama medžiaga – meldonis.
„Meldonis į draudžiamų vartoti dopingo preparatų sąrašą buvo įtrauktas prieš dešimtį metų. Nepaisant to, vis dar pasitaiko atvejų, kuomet jo vartojimo pėdsakai aptinkami sportininkų organizmuose. Ir tai nėra vienetiniai atvejai“, – pranešime spaudai neseniai teigė agentūros vadovė Rūta Banytė.
A.Bartkevičius – jau aštuntas šiuo metu diskvalifikaciją dėl meldonio atliekantis lietuvis.
Turbūt garsiausias su meldonio vartojimu susijęs atvejis – dabar jau karjerą baigusios rusų tenisininkės Marijos Šarapovos suspendavimas.
