Net 4 Lietuvos buriavimo ekipažai – pasaulio čempionato etapo geriausiųjų dešimtuke

„26 valandos, 200 jūrmylių, septyniese jachtoje – tai nelengvas iššūkis. Mes dalyvavome 26 valandų maratone. Naktis, paryčiai buvo labai sunkūs – kažkaip dar gali ištempti iki pirmos ar antros valandos nakties, bet artėjantis rytas ima labai slopinti. Palaikėm vieni kitus, neleidom užmiršti, kad mums iki pat finišo reikalinga maksimali koncentracija – kad turėtume maksimalų greitį, maksimalų aštrumą, nedarytume klaidų“, – po finišo dalinosi 6 vietą mažesniųjų laivų C grupėje užėmusios jachtos „Dia“ (kpt. Tauras Rymonis) komandos narys Ramūnas Bložė.
Pasak jo, konkurencija šio etapo metu buvo labai artima – vos viena taktinė klaida lėmė, kad etapo metu jie iš trečios vietos nusileido į šeštąją. Kelių taktinių klaidų prisipažino neišvengusi ir 6 vietą didesniųjų laivų B grupėje užėmusi „Arabela“ (kpt. Raimondas Šiugždinis) komanda.
„Mūsų grupė startavo prie silpnesnio vėjo, kuris vėliau distancijoje palaipsniui stiprėjo. Buvo labai svarbu itin tiksliai pataikyti į tas vėjo pastiprėjimo prognozes, nes nuo to priklausė tinkamiausių burių pasirinkimas. Mes ne su visomis pataikėme, tai kažkiek sekundžių pralošėme. Tačiau buriavime kovoji iki galo, iki teisėjų finišo švilpuko. Konkurentai duoda atitinkamas emocijas – matai naktį žiburiuką, gal net nežinai, koks ten konkurentas, bet nori nepraleisti, nori aplenkti, tas motyvuoja nepasiduoti“, – po finišo dalinosi R. Šiugždinis.
Pasak dešimtąją vietą C grupėje užėmusios „TeKyla“ (kpt. Algirdas Žižys) komandos nario Mato Kinderio, įtakos rezultatui turėjo ne tik taktiniai sprendimai, bet ir techninės laivo galimybės.
„Mūsų laivelis puikiai plaukia priešvėjinėse distancijose, tad jose mums ir sekėsi geriausiai. Pirmus tris ženklus apsukome pirmi, kas pasaulio čempionate yra tikrai džiuginantis faktorius. Tačiau prie šoninio vėjo matematika paprasta – kas didesnis, tas greitesnis. O pavėjinėse distancijose mūsų senesnės kartos spinakerinio tipo (tam tikra rūšis pavėjinės burės) laivas šiek tiek greičiu nusileidžia genakeriniams (kita rūšis pavėjinės burės), tad teko prarasti kelias pozicijas“, – apie sportinio jūrinio buriavimo subtilybes dalinosi M. Kinderis.
Nepaisant visų – fizinių, ištvermės, taktinių ir techninių iššūkių net 4 iš 8 komandų finišo liniją pirmajame pasaulio ORC jūrinio buriavimo čempionato etape kirto tarp dešimties srtipriausiųjų.
B grupėje jachtos „Arabela“ komanda užėmė 6 vietą, jachtos „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) komanda – 7 vietą, jachtos „Keturi vėjai“ (kpt. Karolis Janulionis) komanda – 13 vietą tarp 22 konkurentų komandų.
C grupėje jachtos „Dia“ įgula užėmė 6 vietą, jachtos „TeKyla“ komanda – 10 vietą, jachtos „Tegu“ (kpt. Jurgis Janulionis) komanda – 11 vietą, jachtos „Idefix“ (kpt. Tomas Barakauskas) komanda – 17 vietą, jachtos „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas) komanda – 22 vietą.
Likusią savaitę iki rugpjūčio 16 d. komandų laukia dar vienos iki 12 val. trukmės navigacinės lenktynės ir kasdien po kelias išdėliotos trumpos sportinės priešvėjinės-pavėjinės lenktynės kilpose. Sekti pasaulio ORC buriavimo čempionato rezultatus galima čia.