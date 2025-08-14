Bėdos nesibaigia: geriausias pasaulio tenisininkas praras milijonus „bonus“ pinigų

J.Sinneris vasario mėnesį su Pasauline antidopingo agentūra (WADA) sudarė sutartį, pagal kurią jis tris mėnesius negalėjo dalyvauti teniso varžybose. Tuo laikotarpiu praleisti „ATP Masters 1000“ turnyrai italų žvaigždei kainavo ne tik prarastus ATP reitingo taškus.
Teniso profesionalų asociacija (ATP) kasmet apdovanoja 30 daugiausia „ATP Masters 1000“ turnyruose taškų surinkusius tenisininkus. Visgi egzistuoja viena sąlyga – jeigu žaidėjas praleidža keturis ar daugiau turnyrų, jis negauna nė cento, kad ir kiek taškų per likusius turnyrus būtų surinkęs.
Dėl suspendavimo J.Sinneris praleido Indian Wellso, Majamio ir Madrido „ATP Masters 1000“ turnyrus. Nors jis nedalyvavo ir Monte Carlo varžybose, šis turnyras į kvotą nesiskaičiuoja, kadangi nėra privalomas. Visgi italas atsisakė dalyvauti ir Toronto „ATP Masters 1000“ turnyre, tuomet pasirinkimą teisindamas nuovargiu, o tai – jau ketvirtasis toks įskaitinis turnyras.
Šį sezoną bendras pinigų kraitis, kuris bus išdalintas 30-iai geriausių atletų, siekia 21 milijoną JAV dolerių. Šiuo metu šiame reitinge J.Sinneris yra 16-as su 650 taškų.
Šis ATP reitingas diktuoja, kiek geriausi pasaulio žaidėjai gaus pinigų papildomai prie to, ką jie uždirba turnyruose. Kuo daugiau „ATP Masters 1000“ turnyrų žaidėjas dalyvauja, tuo didesnį procentą galimo papildomo užmokesčio jis pasiima. Taip yra skatinamas geriausių žaidėjų dalyvavimas didžiausiuose turnyruose.