Lietuvos komandos sėkmingai gina pozicijas pasaulio jūrinio buriavimo čempionato 10-tuke

Nepaisant artimos kovos ir stiprios konkurencijos, su taktiniais ir sportiniais iššūkiais Lietuvos komandos susidorojo puikiai – kai kurios komandos rezultatų lentelėje stipriai kilo į viršų, kitos – pretenduoja kovoti dėl vietos geriausiųjų 5-tuke.
Ko gero, ryškiausią šuolį rezultatų lentelėje per vakar dienos lenktynes padarė jachtos „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas) komanda. Vakar dieną pradėję 22 pozicijoje mažesniųjų laivų grupėje C, vakar finišavę 7, 6, 9 vietose, bendroje įskaitoje pakilo į 9 poziciją.
„Šitame sportinių kilpų formate laiko apmąstymams nėra – turi gerai startuoti, stebėti vėjo pasisukimus, reaguoti į situaciją, taktikuoti. Mūsų komanda tame turi jau kone 11 sezonų įdirbį, daug patirties ir šiandien išties mums viskas sekėsi daugiau mažiau idealiai.
Vėjo buvo mažai, bet buvo daug veiksmo, daug posūkių, daug greitų sprendimų“, – po finišo džiaugėsi „Nida III“ kapitonas Arūnas Burkšas.
C grupėje iš viso po 4 lenktynių – vienų ilgų navigacinių ir trijų trumpų sportinių – aukščiausią, 7, poziciją užima jachtos „Dia“ (kpt. Tauras Rymonis).
Po ja rezultatš lentelėje 8 pozicijoje rikiuojasi „TeKyla“ (kpt. Algirdas Žižys), 9 – „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas), 14 – „Idefix“ (kpt. Tomas Barakauskas), 15 – „Tegu“ (kpt. Jurgis Janulionis) komandos. Iš viso šioje grupėje varžosi 34 komandos.
Didesniųjų laivų grupėje B po intensyvios kovos aukščiausią – 6 – poziciją išlaiko jachtos „Arabela“ (kpt. Raimondas Šiugždinis) komanda. Nuo geriausiųjų 5-tuko juos šiuo metu skiria vos 2 taškai. Vakar dienos lenktynėse jie finišavo 10, 8 ir 4 pozicijose.
Lietuvos „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) komanda šiuo metu užima 7 poziciją, jachtos „Keturi vėjai“ (kpt. Karolis Janulionis) komanda – 11 poziciją.
„Sakyčiau, mes, Lietuvos komandos, su tokiais rezultatai bent jau kol kas laikome mūsų šalies trispalvę aukštai. Prieš 2026 m. Klaipėdoje vyksiantį Europos ORC čempionatą – tai nuteikia itin pozityviai“ , – teigia A. Burkšas.
Šiandien komandų laukia dar viena diena sportinių priešvėjinių-pavėjinių lenktynių, tačiau prognozė žada ypač lengvo vėjo sąlygas, kas gali kelti papildomų iššūkių.
Pasaulio jūrinio buriavimo ORC čempionatas vyks iki rugpjūčio 16 dienos.