Šiuolaikinės penkiakovės čempionato Kaune metu – karaliaus vizitas

Ypatingą dėmesį šiam renginiui skirs ir garbingas svečias – Monako princas Albertas II, Monake įsikūrusios Tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės sąjungos (UIPM) garbės prezidentas. Princas lankysis Kaune rugpjūčio 29–30 dienomis ir stebės čempionato finalines kovas.
Aistis Baronas, Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos prezidentas, sakė: „Tai – pripažinimo akimirka ne tik mūsų sportui, bet ir visai Lietuvai. Pirmą kartą mūsų šalyje rengiame tokio aukšto lygio sportinį renginį. Tokie iššūkiai kelia sportą į naują lygį – jie pritraukia geriausius pasaulio atletus, įkvepia jaunąją kartą ir stiprina mūsų, kaip sportiškos, ambicingos šalies, įvaizdį. Džiaugiamės, kad šį istorinį įvykį savo vizitu pagerbs Monako princas Albertas II – tai ne tik mūsų pastangų įvertinimas, bet ir įkvėpimas siekti dar ambicingesnių tikslų.“
Tvarumo lyderystė sporte
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija kartu su Kauno miesto savivaldybe – vieni iš nedaugelio Europoje tokio lygio sporto renginių organizatorių, įgyvendinančių tvarumo principus.
Šio renginio tikslas – parodyti, kad aukščiausio lygio sporto varžybas galima rengti atsakingai, saugant aplinką ir prisidedant prie socialinės gerovės. Tarp konkrečių priemonių – medžių sodinimo iniciatyva, skirta kompensuoti CO₂ emisijas, žiedinės ekonomikos principų taikymas: atliekų mažinimas, medžiagų perdirbimo skatinimas, vienkartinių produktų atsisakymas ir bendradarbiavimas su tvariai veikiančiais tiekėjais.
Tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės sąjungos (UIPM) prezidentas Robas Stullas (JAV) sakė: „Tai, kad mūsų svarbiausiame renginyje dalyvaus Monako princas Albertas II, lydimas kitų garbingų svečių, rodo, jog sportas žengia teisinga kryptimi inovacijų ir tvarumo srityse. Tai svarbūs aspektai, atitinkantys olimpinių žaidynių kryptį ir kelią link Los Andželo 2028-ųjų.“
Kauno meras Visvaldas Matijošaitis dalijosi savo mintimis: „Kaunas – modernus, žalias ir dinamiškas miestas. Čia užaugo ne vienas olimpinis, pasaulio ir Europos čempionas, o miestas vis labiau pastebimas tarptautinėje sporto arenoje. Kryptingai investuojame į sporto infrastruktūrą, kad sportininkai turėtų geriausias sąlygas tobulėti ir siekti pergalių. Didžiuojamės, kad esame surengę tokias svarbias varžybas kaip „Final Four“, Europos dailiojo čiuožimo čempionatą, o dabar – ir šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionatą.“
Papildoma informacija
Monako princas Albertas II daugelį metų aktyviai remia aplinkosaugines iniciatyvas per savo įkurtą „Prince Albert II of Monaco Foundation“. Būdamas Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) Tvarumo ir palikimo komisijos pirmininkas, jis vadovauja tvarumo integravimui į olimpinį judėjimą. Princo dalyvavimas čempionate Lietuvoje – svarbus ženklas, kad mūsų šalis tampa matoma tarptautiniame sporto ir tvarumo žemėlapyje.
2025 m. pasaulio čempionatas Kaune bus istorinės reikšmės ir dėl sportinių naujovių – pirmą kartą jame sportininkai varžysis naujoje kliūčių rungtyje, taip pat bus taikomas tiesioginės eliminacijos fechtavimo formatas. Šios disciplinos bus įtrauktos ir į olimpinių žaidynių programą nuo 2028 m. Los Andžele. Šiuolaikinė penkiakovė olimpinėje programoje yra nuo 1912 m. Stokholmo, kur ją pristatė Pjeras de Kubertinas.