„RS Tera“ jachtų klasės pasaulio čempionate – būrys jaunųjų buriuotojų

Kasmet Lietuvai „RS Tera“ pasaulio čempionate atstovauja šeši sportininkai. Iš jų keturi nuolat buriuoja „RS Tera“ laivais, o dar du, trenerio kvietimu, išbando šią klasę persėdę iš „Optimist“, ILCA ar „RS Feva“ jachtų.
Šiemet prie nuolatinių „RS Tera“ buriuotojų – Mykolo Leipaus, Domo Urbono, Luko Gaižausko ir Vakario Banio – prisijungė Lietuvos „Optimist“ ir „RS Feva“ rinktinių narė, Neringos sporto mokyklos auklėtinė Ema Raudytė bei ILCA buriuotojas Jurgis Slavickas („Gero vėjo“ klubas, Vilnius).
„RS Tera Pro“ grupėje startavo 35 dalyviai. Emai Raudytei tai buvo vienas iš pasiruošimo Europos „RS Feva“ čempionatui etapų, vyksiančiam Garda ežere, Italijoje. Ema šiose varžybose tobulino starto ir taktikos įgūdžius, bei užėmė 7 vietą tarp merginų.
„Šis čempionatas man buvo tarsi mokymosi ir pasiruošimo etapas prieš Europos „RS Feva“ pirmenybes. Lipno ežere sąlygos buvo labai įvairios – nuo stipraus iki silpno vėjo, todėl teko greitai prisitaikyti.
Labiausiai džiaugiuosi, kad galėjau išbandyti naujas taktikas startuose ir kovoti su stipriausiomis pasaulio merginomis. 7 vieta tarp merginų – gera motyvacija tęsti darbą“, – teigė E. Raudytė.
Devintas „Tera Pro“ grupės bendroje įskaitoje finišavo Jurgis Slavickas. Išankstinis startas ir diskvalifikacija užkirto kelią pasiekti geresnę vietą, tačiau J. Slavickas įsitvirtino tarp stipriausių „RS Tera“ buriuotojų.
Malonus netikėtumas – Vakario Banio debiutas. Jis sugebėjo vienose lenktynėse finišuoti trečias ir ilgai buvo tarp dešimties geriausiųjų. Nors paskutinę čempionato dieną techninės problemos sutrukdė pakilti aukščiau, pasiektas rezultatas tikrai geras – sportininkas liko keturioliktas.
„Pasaulio čempionate man svarbiausia buvo suprasti, kur pozicionuojuosi tarp konkurentų. Pavyko startuoti stabiliai, nors vienas išankstinis startas ir diskvalifikacija kainavo kelias pozicijas.
Tokios patirtys labai naudingos – jos parodo, kur dar reikia stiprėti, ir suteikia daugiau pasitikėjimo prieš kitas tarptautines regatas“, – teigė J. Slavickas.
„RS Tera Sport“ grupėje startavo 40 dalyvių. Tarp jų, bendroje įskaitoje M. Leipus užėmė 32, L. Gaižauskas – 34, D. Urbonas – 36 vietas.
Visi Elektrėnų sporto centro auklėtiniai – V. Banys, D. Urbonas, L. Gaižauskas ir M. Leipus – treniruojasi pas rinktinės trenerį Darių Gerasimavičių. Su sportininkais į Čekiją vyko ir buriavimo veteranas Kęstutis Barauskas, vykdęs trenerio asistento pareigas.
„RS Tera“ – lengva, moderni, vienvietė buriavimo jachta, skirta vaikams ir paaugliams. „RS Tera“ pasaulio čempionatas vyko rugpjūčio 4–8 dienomis Čekijoje.