B. Vanagas po taurės etapo greičio ruožo: „Užblūdijom“

Tiek po etapo prologo, tiek ir po pirmojo greičio ruožo lietuvių ekipažas bendroje rikiuotėje buvo pirmas. Visgi antrasis greičio ruožas buvo sudėtingesnis ir lietuviai nukrito į antrąją poziciją.
„Pasimovėme ant klaidingai sužymėto kelio, užblūdijom, pralošėm apie 5 minutes...“, – situaciją apibūdino B.Vanagas.
„Absoliučioje įskaitoje esame antri. Situacija kiek komplikuota, bet dar turime du greičio ruožus ir apie 260 km distanciją. Judam į pusvalandžio servisą apžiurėti BlackHawk (automobilio) ir vėl į trasą.“
Trečiojo greičio ruožo pradžia planuojama 13:25 val. Lietuvos laiku. Finalinis etapas turėtų prasidėti 18:00 val.
B.Vanagas „Hungarian Baja“ nugalėtoju tapo 2022-aisiais.
Bekelės ralis „Hungarian Baja“ Varpalotoje startuoja jau 22-ąjį kartą. Renginys yra įtrauktas į FIA Europos taurės ir „M1 Flotta“ Nacionalinio bekelės ralio čempionato etapus.