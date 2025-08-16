Žinios, kurios šviečia.
B. Vanagas po taurės etapo greičio ruožo: „Užblūdijom“

2025 m. rugpjūčio 16 d. 12:06
Lrytas.lt
Benedikto Vanago ir Aisčio Paliukėno ekipažas šiuo metu rungtyniauja Vengrijoje vykstančiame Europos bajų taurės etape „Hungarian Baja“. Po antrojo greičio ruožo – šmaikštus lietuvių lenktynininko komentaras.
Tiek po etapo prologo, tiek ir po pirmojo greičio ruožo lietuvių ekipažas bendroje rikiuotėje buvo pirmas. Visgi antrasis greičio ruožas buvo sudėtingesnis ir lietuviai nukrito į antrąją poziciją.
„Pasimovėme ant klaidingai sužymėto kelio, užblūdijom, pralošėm apie 5 minutes...“, – situaciją apibūdino B.Vanagas.
„Absoliučioje įskaitoje esame antri. Situacija kiek komplikuota, bet dar turime du greičio ruožus ir apie 260 km distanciją. Judam į pusvalandžio servisą apžiurėti BlackHawk (automobilio) ir vėl į trasą.“
Trečiojo greičio ruožo pradžia planuojama 13:25 val. Lietuvos laiku. Finalinis etapas turėtų prasidėti 18:00 val.
B.Vanagas „Hungarian Baja“ nugalėtoju tapo 2022-aisiais.
Bekelės ralis „Hungarian Baja“ Varpalotoje startuoja jau 22-ąjį kartą. Renginys yra įtrauktas į FIA Europos taurės ir „M1 Flotta“ Nacionalinio bekelės ralio čempionato etapus.
