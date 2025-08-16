Golfo turnyre – istorijoje nematytas rezultatas

32-ejų golfo profesionalas privačiame LIV Golf turnyre surinko 59 taškus ir laimėjo pirmosios dienos rungtynes. Žemesnis nei 60 taškų pasirodymas nėra retenybe golfo pasaulyje, tačiau tai, kaip tai padarė S.Munozas, iki šiol nebuvo padaryta nėkart.
Tai buvo pirmasis kartas šio sporto istorijoje, kai golfo žaidėjas surenka mažiau nei 60 taškų vienoje iš duobučių surinkęs double bogey – dviem taškais mažiau negu nustatytas normatyvas (Par).
Neįtikėtina tai, kad S.Munozas po penktosios duobutės, kurią žaidžiant ir ištiko nesėkmė, vėliau trylikoje iš likusių keturiolikos surinko birdie, kai žaidėjui prireikia vienu smūgiu mažiau nei par.
„Nuostabi, nuostabi diena. Jaučiuosi šiek tiek pavargęs, prireikė daug psichologinės stiprybės. Pradėjau neblogai, keletas par, vienas birdie, bet tada keletas blogų smūgių iš eilės ir jau turėjau double. Atleidau sau, jei atvirai. Nenorėjau nuoskaudos savyje laikyti visą dieną“, – po istorinio pasiekimo kalbėjo golfo profesionalas.
„Tai kažkas, ko niekada nesu buvęs padaręs. Esu turėjęs aštuonis birdie iš eilės, taigi pasiekiau asmeninį rekordą. Bet 13 iš 14 yra neįtikėtina. Nesu nieko panašaus net arti buvęs. Didžiuojuosi tuo, kaip suvaldžiau dieną, dienos pradžią ir kaip viską įvykdžiau.“
Tai nebuvo pirmasis pasirodymas, kai golfo žaidėjas „LIV Golf“ turnyre surenka mažiau nei 60 taškų. 2023-iaisis tai pirmasis padarė Brysonas DeChambeau, surinkęs 58 taškus. 2024-aisiais 59 taškų ribą pasiekė Joaquinas Niemannas.