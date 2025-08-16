Paaiškėjo, kokia trauma kankina O. Usyką: gali netekti čempiono diržo

Liepos 19-ąją Danielį Dubois nugalėjęs 38-erių O.Usykas kitą kovą planavo surengti su Josephu Parkeriu, ilgai troškusiu tokio šanso. Liepos 23-iąją abiems kovotojams buvo nurodyta pradėti derybas dėl būsimojo susitikimo ringe.
Vis dėlto rugpjūčio viduryje O.Usykas paprašė kovą nukelti dėl patirtos traumos. „Boxing Scene“ praneša, kad tai – įsisenėjusi nugaros trauma.
O.Usykas dar nė karto nepralaimėjo savo profesionalo karjeroje, iškovodamas 24 pergales, 15 iš jų – nokautais. Nepaisant savo vyresnio amžiaus, ukrainietis paskutiniaisais metais ringe buvo itin aktyvus, porą kartų kovodamas tiek su D.Dubois, tiek su Tysonu Fury.
Jeigu O.Usykas negalės kovoti, blogiausias scenarijus gali atnešti ir netektį – iš nenugalimo ukrainiečio gali būti atimtas WBO čempiono diržas. Kol kas nėra aišku, ar WBO patenkins O.Usyko prašymą.
Taip nutikus J.Parkeris dėl titulo galėtų kovoti su Moses Itauma ir Dilliano Whyte'o poros nugalėtoju.