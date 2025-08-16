Žinios, kurios šviečia.
Sinsinatyje – netikėtas mačo stabdymas: „Negaliu gauti oro“

2025 m. rugpjūčio 16 d. 08:32
Trečiasis pasauliniame ATP reitinge esantis Alexanderis Zverevas Sinsinačio „ATP Masters 1000“ turnyro ketvirtfinalyje 6:2, 6:2 nugalėjo amerikietį Beną Sheltoną. Visgi mačo metu vienas epizodas privertė fanus sunerimti.
A.Zverevui antrajame sete pirmaujant 2:1, jis išsikvietė medicininę pagalbą. 28-erių vokietis jautėsi sumišęs.
„Prakaituoju, kai neturėčiau. Negaliu gauti oro. Jaučiuosi, kad po kiekvieno taško mano galva sukasi. Atrodo, nėra jokio deguonies galvoje“, – atvykusiems medicinos profesionalams teigė atletas.
Susitikimas keletą minučių buvo sustabdytas.
A.Zverevas serga pirmo tipo cukriniu diabetu. Buvo patikrintas jo cukraus kiekis kraujyje, atletui buvo duotas naujas insulino inhaliatorius.
Galiausiai vokietis tęsė kovą ir užtikrintai nugalėjo oponentą. Turnyro pusfinalyje A.Zverevo lauks kova su antrąja pasaulio rakete Carlosu Alcarazu.
