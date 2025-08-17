Pasaulio jūrinio buriavimo čempionate – nuo žmogaus už borto gelbėjimo operacijos iki prizinių vietų Lietuvai

„Iš tiesų distancijoje šiandien pūtė stabiliai 20–25 mazgų vėjas, vyravo trumpa, nemaloni Baltijos banga. Nemažai jachtų daugiau kovojo su gamta nei su priešininkais. Buvo tikrai sudėtinga. Mes tam stengėmės nusiteikti ir pasiruošti iš anksto. Išplaukėm į lenktynių akvatoriją anksčiau, žiūrėjome, kaip sukinėjasi vėjas, išsibandėm, susireguliavom bures iš anksto – pasidarėm namų darbus“, – apie paskutinės dienos lenktynes dalinosi jachtos „Arabela“ kapitonas Raimondas Šiugždinis.
Jie dvejose finalinės dienos lenktynėse užėmė dvi penktas vietas. Tai jiems leido bendroje įskaitoje pakilti viena pozicija į viršų ir galutinėje įskaitoje iškovoti 5 vietą bendroje didesniųjų laivų grupėje B bei 1 vietą Corinthian (mėgėjų/ne profesionalų|) įskaitoje. Tai – aukščiausias šių metų pasiekimas tarp visų Lietuvos įgulų.
B grupėje 11 vietą užėmė jachtos „Keturi vėjai“ (kpt. Karolis Janulionis) komanda, 13 vietą – jachtos „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) komanda.
C grupėje, nepaisant sudėtingų sąlygų, sėkmingą dieną turėjo ir „TeKyla“ (kpt. Algirdas Žižys) komanda, kurie bendroje C grupės įskaitoje užėmė 7 poziciją.
Mažesniųjų laivų grupėje C jachtos „Dia“ (kpt. Tauras Rymonis) komanda užėmė 8, jachtos „Idefix“ (kpt. Tomas Barakauskas) – 14, jachtos „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas) – 17, jachtos „Tegu“ (kpt. Jurgis Janulionis) – 19 pozicijas.
Audringa finalinė diena kai kurioms komandoms nepagailėjo ir išgyvenimo iššūkių – jachta „Nida III“ lenktynių metu patyrė susidūrimą su Suomijos komanda „Vipstaak“, kurio metu iš jų laivo į vandenį iškrito žmogus. Tiesa, komandai pavyko itin greitai ir saugiai atlikti žmogaus už borto gelbėjimo operaciją.
„Prie viršutinio ženklo distancijoje susigrūdo labai daug laivų ir viena komanda pabandė lįsti tarp mūsų ir ženklo, o ten vietos visai nebuvo. Tai jų bušpritas (atsikišusi laivo nosies dalis) įsirėmė ir nurėžė mūsų bortą – nulaužė laivo relingus ir lejerius (laivo dalis, aptverianti borto kraštą) ir nustūmė mūsų vieną komandos narį į vandenį“, – jau saugiai sugrįžus į krantą dalinosi „Nida III“ kapitonas Arūnas Burkšas.
Pasak jo, visa gelbėjimo operacija truko gal tris minutes – komandos narys dėvėjo gelbėjimosi liemenę, o jie visi ne kartą yra praėję išgyvenimo jūroje kursus, tad labai aiškiai susiorientavo, ką daryti tokioje situacijoje. Nepaisant to, tokios situacijos visada kelia padidintą riziką.
„Ten buvo akimirkos, kai viskas galėjo baigtis labai liūdnai. Jį galėjo sužeisti konkurentų bušpritas, iškritęs galėjo palįsti po laivu – iš pradžių išsigandom, kad būtent taip įvyko. Juk ant liemenių yra visokie diržai, kuri gali užkibti už povandeninių laivo dalių ir negalėsi išnerti. Yra istorijoje tokių situacijų pasaulyje. Laimei, mums viskas baigėsi sėkmingai, viskas vyko greitai ir saugiai“, – teigė A. Burkšas.
Dėl audringų finalinės dienos oro sąlygų tam tikrų nesklandumų turėjo ir kitos įgulos. C grupėje buriuojančiai „Tegu“ (kpt. Jurgis Janulionis) įgulai iškart po pirmų lenktynių finišo lūžo dalis, lakanti stiebą. Komanda sugebėjo šį gedimą greitai susitvarkyti, tačiau antrose lenktynėse startuoti jau nebespėjo. B grupėje lenktyniaujančiai „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) komandai taip pat dėl techninių gedimų teko pasitraukti iš abejų lenktynių.
Pasaulio jūrinio buriavimo ORC čempionatas vyko Taline, Estijoje, rugpjūčio 8–16 dienomis.