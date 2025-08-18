„Cosma“ bėgikų rezultatai Kontinentinio turo varžybose – geresni už Lietuvos rekordus

1500 m bėgęs S. Bertašius 0,31 sek. pagerino Lietuvos rekordą, tuo tarpu G. Truskauskas 200 m įveikė 0,03 sek. greičiau už geriausią kada nors lietuvių pasiektą rezultatą šioje rungtyje. Tiesa, pastarajam Lietuvos rekordas įskaitytas nebus dėl viršyto leistino vėjo stiprumo.
Šeštadienį Levene (Belgija) vykusiose „Meeting voor Mon“ varžybose S. Bertašius 1500 m įveikė per 3 min. 36,88 sek. bei pirmą kartą karjeroje šią distanciją nubėgo greičiau nei per 3 min. 37 sek. Juozapo Garalevičiaus auklėtinis pasiekė jau 15-tą Lietuvos rekordą, devintą šioje rungtyje bei antrąjį šią vasarą.
„Labai norėjau įveikti greičiau nei per 3 min. 37 sek., nes niekada nežinai, kada tas rekordas gali būti paskutinis. Tiek treneris, tiek aš pats pasąmonėje tikimės 3 min. 35 sek. ir gal net šiek tiek greičiau – tai tikrai realu.
Sezonas ilgas, bandome ieškoti geriausių sąlygų, idealiausių varžybų, kur tokį rezultatą būtų įmanoma pasiekti, tačiau ne visada pavyksta atsidurti laiku ir vietoje. Šįkart nusišypsojo ir sėkmė, nes bėgau antrame pagal pajėgumą bėgime, kuris gavosi netgi greitesnis nei pagrindinis“, – komentavo S. Bertašius.
Iš Raseinių rajono kilęs bėgikas prieš treniruotis Vilniuje pradėjo prieš 12 metų ir per šį laikotarpį 1500 m nuotolį varžybose įveikė jau 123 kartus. Šią vasarą ilgametis „Cosma“ narys pagerino ir 3000 m rungties šalies rekordą, distanciją nubėgęs per 7 min. 42,07 sek.
Pagal „World Athletics“ taškų skaičiavimo lentelę, 3000 m rezultatas netgi pranoksta jo geriausią pasiekimą perpus trumpesnėje distancijoje, tad S. Bertašius neslepia noro ateityje koncentruotis į ilgesnius nuotolius.
„Su treneriu jau kelerius metus kalbame, kad reikia po truputį ilginti distanciją ir, manau, fokusuotis į 5000 m, bet tai nereiškia, kad negalėsiu bėgti 1500 m. Galvojant apie svarbiausius čempionatus, tikrai reikia tą distanciją ilginti. Iki šio sezono man atrodė, kad tą reikia daryti iš reikalo, nes netobulėju tiek, kiek norėčiau savo pagrindinėje rungtyje.
Po 3000 m rekordo supratau, kad tai ne iš reikalo ir man patinka tos distancijos. Labai patinka ir 5000 m, manau, kad kitą sezoną daugumą mano startų sudarys būtent ši distancija“, – sakė S. Bertašius.
„World Athletics“ Kontinentinio sidabrinio turo varžybose Jeruzalėje (Izraelis) ketvirtą vietą 200 m rungtyje užėmė ir solidžiais reitingo taškais savo sąskaitą papildė Gediminas Truskauskas. Marto Skrabulio auklėtinis distanciją nubėgo per 20,45 sek. – 0,03 sek. greičiau už jam nuo 2021-ųjų priklausantį Lietuvos rekordą. Vis dėlto pokyčių
rekordų grafoje teks palūkėti, nes varžybų metu į nugarą pūtė 2,5 m/s vėjas, o leistina riba yra 2 m/s.
Greta Lietuvos rekordo „Cosma“ sprinteris šią vasarą bėgo dar 3 kartus: varžybose Tamperėje (Suomija) ir Kortreike (Belgija) 200 m jis įveikė per 20,51 sek., o Varyje (Graikija) – per 20,52 sek.
„Pagal visų startų vidurkį, tai šie metai geriausi karjeroje. Pritrūksta sėkmės, sąlygų, bet žiūrint bendrai į visus startus, tai tikrai geriausias sezonas – matosi, kad rekordas yra apčiuopiamas. Reikia, kad sukristų sąlygos, viskas gautųsi palankiai.
Liepos mėnesį 3 kartus iš eilės be vėjo pagalbos bėgau po 20,50 sek. Sakyčiau, tą dieną tik to ir trūko, kad nors kiek vėjas užpūstų ir istorijoje būtų naujas rekordas“, – šyptelėjo G. Truskauskas.
Vis dėlto dėl išsprūdusio rekordo „Cosma“ lengvaatletis nesikremta: šiuo metu jis balansuoja ties patekimo į pasaulio čempionato riba, kuris jam būtų pirmasis karjeroje.
Atrankos periodas baigsis šią savaitę, tuo tarpu planetos pirmenybės Tokijuje vyks rugsėjo 13–21 dienomis. Beje, G. Truskauskas 2021 metais dalyvavo olimpinėse žaidynėse, vykusiose būtent Tokijuje.
„Po paskutinio starto Jeruzalėje tikrai turėčiau pakilti nemažai reitinge. Lauksime atnaujinto reitingo ir žiūrėsime, kelintas būsiu sąraše, manau, kad visi šansai patekti yra. Dalyvavau olimpinėse žaidynėse Tokijuje, bet tada tikrai trūko tos varžybinės dvasios dėl Covid-19 suvaržymų.
Žaidynės vyko tuščiame stadione, atmosferos nebuvo, tai ir pačias žaidynes pamenu kaip per sapną. Šįkart pasaulio čempionate norėtųsi pagerinti tą Lietuvos rekordą. Per žaidynes viskas buvo šviežia, pirmos tokios varžybos, tik ką pasiekti tokie aukšti rezultatai, o dabar Tokijuje norėtųsi pamušti rekordą“, – sakė G. Truskauskas.
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovaus dar trys „Cosma“ lengvaatlečiai – ieties metikai Edis Matusevičius ir Liveta Jasiūnaitė bei disko metikas Andrius Gudžius.