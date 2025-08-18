E. Butvilas jau pirmajame kvalifikacijos rate baigė kovą dėl kelialapio į „US Open“ turnyrą

Lietuvis jau trečiajame geime laimėjo varžovo padavimus, bet persvaros išsaugoti nepavyko. Kitame geime italas laimėjo E. Budvilo padavimus, taip išlygindamas rezultatą (2:2). Tačiau lietuvis sugebėjo dar kartą breikuoti varžovo padavimų seriją, vėl susigrąžindamas iniciatyvą ir šį kartą jau neklysdamas ties savo servais (4:2). Seto pabaigoje lietuvis laimėjo ir trečiąją italo padavimų seriją ir užbaigė pirmąją mačo dalį rezultatu 6:3.
Antrajame sete lietuvis pirmuoju bandymu laimėjo aukščiau skirstyto varžovo padavimus ir neklydo ties savaisiais (3:0). E. Budvilas turėjo break point'ą ketvirtajame geime, tačiau šį kartą italui pavyko išsigelbėti (3:1). Septintajame geime lietuvis apmaudžiai pralaimėjo savo padavimų seriją, kas leido oponentui išlyginti rezultatą (4:4). Vėliau lietuvis dar kartą pralaimėjo savo padavimus, bei galiausiai turėjo pripažinti varžovo pranašumą permainingame antrajame sete – 4:6.
Lemiamoje mačo dalyje iniciatyva nuo pat pradžių priklausė 23-erių italui. Jis iškart laimėjo mūsiškio padavimus ir pabėgo į priekį (0:2). Penktajame geime dar sykį laimėjęs E. Budvilo padavimus (1:4), italas susikrovė tvirtą persvarą, kurios neiššvaistė iki susitikimo pabaigos – 2:6.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau žaidę nebuvo.
E. Butvilui atiteko 27,5 tūkst. JAV dolerių. Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro 90 mln. JAV dolerių.