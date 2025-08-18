Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKitos naujienos

E. Butvilas jau pirmajame kvalifikacijos rate baigė kovą dėl kelialapio į „US Open“ turnyrą

2025 m. rugpjūčio 18 d. 20:27
Lrytas.lt
Pirmadienį Niujorke (JAV) startavusiame „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyro „US Open“ kvalifikacijoje lietuvis Edas Butvilas (ATP-235) 6:3, 4:6, 2:6 turėjo pripažinti daugiau kaip šimtu vietų aukščiau už jį ATP reitinge esančio italo Matteo Gigante (ATP-131) pranašumą.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvis jau trečiajame geime laimėjo varžovo padavimus, bet persvaros išsaugoti nepavyko. Kitame geime italas laimėjo E. Budvilo padavimus, taip išlygindamas rezultatą (2:2). Tačiau lietuvis sugebėjo dar kartą breikuoti varžovo padavimų seriją, vėl susigrąžindamas iniciatyvą ir šį kartą jau neklysdamas ties savo servais (4:2). Seto pabaigoje lietuvis laimėjo ir  trečiąją italo padavimų seriją ir užbaigė pirmąją mačo dalį rezultatu 6:3.
Antrajame sete lietuvis pirmuoju bandymu laimėjo aukščiau skirstyto varžovo padavimus ir neklydo ties savaisiais (3:0). E. Budvilas turėjo break point'ą ketvirtajame geime, tačiau šį kartą italui pavyko išsigelbėti (3:1). Septintajame geime lietuvis apmaudžiai pralaimėjo savo padavimų seriją, kas leido oponentui išlyginti rezultatą (4:4). Vėliau lietuvis dar kartą pralaimėjo savo padavimus, bei galiausiai turėjo pripažinti varžovo pranašumą permainingame antrajame sete – 4:6.
Lemiamoje mačo dalyje iniciatyva nuo pat pradžių priklausė 23-erių italui. Jis iškart laimėjo mūsiškio padavimus ir pabėgo į priekį (0:2). Penktajame geime dar sykį laimėjęs E. Budvilo padavimus (1:4), italas susikrovė tvirtą persvarą, kurios neiššvaistė iki susitikimo pabaigos – 2:6.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau žaidę nebuvo.
E. Butvilui atiteko 27,5 tūkst. JAV dolerių. Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro 90 mln. JAV dolerių. 
Edas ButvilasTenisasUS Open atranka

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.