Geriausiems Lietuvos tenisininkams atskriejo ne pačios maloniausios žinios iš Niujorko

2025 m. rugpjūčio 18 d. 06:51
Lrytas.lt
Geriausi Lietuvos tenisininkai Vilius Gaubas (ATP-148) ir Edas Butvilas (ATP-237) sekmadienį vakare Niujorke vykusių burtų traukimo ceremonijos metu sužinojo varžovus „US Open“ teniso turnyro atrankoje.
Tiesa, tiek V.Gaubui, tiek E.Butvilui burtai nebuvo dėkingi.
Pirmajame etape 20-metis V.Gaubas susikaus su 25-erių Jesperu de Jongu (ATP-79), kuris yra reitinguojamas apskirtai antru geriausiu visos kvalifikacijos tenisininku.
Tuo metu 21-erių E.Butvilas pirmajame etape kovos su 23-ejų italas Matteo Gigante (ATP-126), kuris visai neseniai vykusime „Challenger“ turnyro finale buvo įveikęs jau minėtąjį V.Gaubą (6:2, 3:6, 6:4).
Sėkmės atveju V.Gaubas antrajame etape susikautų su britu Johannusu Monday (ATP-234) arba prancūzu Haroldu Mayot (ATP-156), o E.Butvilas kovotų su Chrisu Rodeschu (ATP-159) arba Colemanu Wongu (ATP-177).
