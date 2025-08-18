Žinios, kurios šviečia.
Sinsinačio „ATP Masters 1000“ turnyro finale: pirmosios pasaulio raketės pasitraukimas dėl ligos ir C. Alcarazo pergalė

2025 m. rugpjūčio 18 d. 23:17
Lrytas.lt
Pirmadienio vakarą Sinsinatyje (JAV) įvyko „ATP Masters 1000“ serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso finalas, kuriame susitiko dvi pirmosios pasaulio raketės – italas Jannickas Sinneris (ATP–1) ir ispanas Carlosas Alcarazas (ATP–2).
Vis dėlto į kortus susirinkę žiūrovai finalą stebėjo vos 23 minutes. Prastai jautęsis italas po penktojo geimo išsikvietė medicininę pagalbą, o netrukus dėl sveikatos problemų atsisakė tęsti mačą. Tuo metu C. Alcarazas pirmavo 5:0.
Po mačo duotame interviu pirmoji pasaulio raketė apgailestavo, kad žiūrovams nepavyko išvysti tikros kovos tarp dviejų geriausių planetos žaidėjų.
„Labai, labai gaila jus nuvilti“, – gerbėjams sakė J. Sinneris. – „Nuo vakar jaučiausi prastai. Maniau, kad per naktį pagerės, bet viskas pablogėjo. Bandžiau išeiti, bent trumpai pažaisti, bet daugiau nebegalėjau, todėl labai atsiprašau.“
Dėl tokios finalo baigties apgailestavo ir 22-ejų ispanas C. Alcarazas:
„Ne tokiu būdu noriu laimėti trofėjų, suprantu, kaip dabar jautiesi“, – Sinneriui sakė Alcarazas.
„Kaip jau daug kartų sakiau, esi tikras čempionas ir esu tikras, kad iš tokių situacijų sugrįši dar stipresnis.“
Už pergalę 22-ejų ispanui atiteko 1000 ATP reitingo taškų, bei daugiau kaip milijono JAV dolerių čekis. J. Sinneriui – 650 ATP reitingo taškų ir beveik 600 tūkst. JAV dolerių.
C. Alcarazui tai buvo jau šeštasis iškovotas titulas šiame sezone.
