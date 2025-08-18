Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKitos naujienos

V. Gaubui nepavyko peržengti pirmojo „US Open“ atrankos etapo

2025 m. rugpjūčio 18 d. 21:27
Lrytas.lt
Pirmadienį Niujorke (JAV) startavusiame „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyro „US Open“ atrankos turnyre lietuvis Vilius Gaubas (ATP-163) 3:6, 4:6 nusileido vienam iš atrankos favoritų – 25-erių Nyderlandų atstovui Jesperiui de Jongui (ATP-80).
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmojo seto pradžia klostėsi lygiai – abu tenisininkai turėjo po vieną „break pointo“ galimybę per priešininko padavimus, tačiau abiem pavyko apginti savo padavimų serijas (2:2). Vis dėlto penktajame geime Nyderlandų atstovas susikūrė du „break pointus“, o pasinaudojęs antruoju – perėmė seto kontrolę (2:3). Užtikrintai savo padavimus apgynusi 80-oji pasaulio raketė dar kartą laimėjo lietuvio padavimą devintajame geime ir pirmąjį setą baigė rezultatu 3:6.
Antrajame sete V. Gaubo varžovas iškart išsiveržė į priekį (0:2). Tiesa, lietuviui pavyko reabilituotis ir stabilizuoti padėtį (3:3). Šeštajame geime olandas nerealizavo „break pointo“, o dešimtajame geime atsidūrė per tašką nuo pergalės. Deja, V. Gaubas lemiamu metu padarė klaidą ir baigė savo pasirodymą „US Open“ atrankoje.
Šie tenisininkai iki šiol vienas prieš kitą nebuvo žaidę.
V. Gaubui atiteko 27,5 tūkst. JAV dolerių. Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro 90 mln. JAV dolerių.
Vilius GaubasTenisasUS Open atranka

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.