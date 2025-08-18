V. Gaubui nepavyko peržengti pirmojo „US Open“ atrankos etapo

Pirmojo seto pradžia klostėsi lygiai – abu tenisininkai turėjo po vieną „break pointo“ galimybę per priešininko padavimus, tačiau abiem pavyko apginti savo padavimų serijas (2:2). Vis dėlto penktajame geime Nyderlandų atstovas susikūrė du „break pointus“, o pasinaudojęs antruoju – perėmė seto kontrolę (2:3). Užtikrintai savo padavimus apgynusi 80-oji pasaulio raketė dar kartą laimėjo lietuvio padavimą devintajame geime ir pirmąjį setą baigė rezultatu 3:6.
Antrajame sete V. Gaubo varžovas iškart išsiveržė į priekį (0:2). Tiesa, lietuviui pavyko reabilituotis ir stabilizuoti padėtį (3:3). Šeštajame geime olandas nerealizavo „break pointo“, o dešimtajame geime atsidūrė per tašką nuo pergalės. Deja, V. Gaubas lemiamu metu padarė klaidą ir baigė savo pasirodymą „US Open“ atrankoje.
Šie tenisininkai iki šiol vienas prieš kitą nebuvo žaidę.
V. Gaubui atiteko 27,5 tūkst. JAV dolerių. Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro 90 mln. JAV dolerių.