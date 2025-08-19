Lietuvos diskgolfo čempionatas sugrįžo į legendinį Nedožinkos parką

Šiame čempionate dalyvavo geriausi šalies žaidėjai, kurie varžėsi dėl prestižinio čempiono titulo net dešimtyje skirtingų divizionų. Renginys, pritraukęs 122 žaidėjus iš visos Lietuvos, ne tik parodė diskgolfo populiarumą Lietuvoje, bet ir skatino sporto šakos augimą bei plėtrą.
121 Lietuvos žaidėjas ir vienas svečias iš Estijos buvo suskirstyti į dešimt divizionų: moterų, atvirąjį (čia paprastai varžosi pajėgiausi vyrai), jaunimo vaikinų ir merginų iki 18 metų, moterų ir atvirąjį plius 40, moterų ir atvirąjį plius 50 amžiaus, atvirąjį ir moterų virš 60 m. amžiaus. Kaip įprastą pats gausiausias buvo atvirasis divizionas – jame varžėsi 62 sportininkai.
Svarbu paminėti, kad čempionatas, kurį organizavo DiscCity komanda, ne tik turėjo puikių rėmėjų, rekordinį divizionų skaičių, bet ir pirmą kartą čempionatų istorijoje finalinis lyderių ratas buvo transliuojamas ir komentuojamas tiesiogiai.
Taip pat pertraukų metu tarp čempionatų dienų vyko papildomos varžybos – tolimiausio metimo (laimėtojai Karolis Lukoševičius iš Kauno, bei molėtiškė Lina Umbrasaitė), taikliausio metimo varžybos (laimėjo vilniečiai Mantas Drazdys ir Nadežda Memelova) bei protų mūšio kovos.
Čempionato divizionų nugalėtojai
Moterų divizione čempionės titulą susigrąžino daugkartinė Lietuvos čempionė Mireta Jurgelevičiūtė (Latitude64 Baltic komanda) iš Jonavos (bendras rezultatas +23 prie PAR). Ji po atkaklios kovos įveikė Guodą Čaikinienę (+25), o trečia liko pernykštė čempionė Svetlana Kobec (+32) iš Vilniaus. M. Jurgelevičiūtės kolekcijoje tai jau aštuntas Lietuvos čempionato auksas – ji yra labiausiai tituluota diskgolfo žaidėja Lietuvoje!
Moterų virš 40 m. grupėje savo vienintelę konkurentę nugalėjo Jurgita Pašvenskaitė (+69), atstovaujanti Elektrėnų diskgolfo klubui, antra liko Elvyra Strelkauskienė (+83) iš Jonavos rajono.
Vyrų virš 40 m. diviziono nugalėtoju pirmą kartą tapo Laurynas Rimavičius (+1, AceHunters komanda) iš Panevėžio, kuris tik po peržaidimo nugalėjo DiscCity komandos atstovą Darių Gricių (+1). Trečia vieta tenkinosi Vytenis Čukauskas (+2) iš Vilniaus.
Vyrų virš 50 m. divizione nugalėtoju tapo Miroslavas Jurgelevičius (+3, DiscCity komanda) iš Jonavos, antras liko panevėžietis Marius Jakimavičius (+15), o prizininkų podiumą baigė Raimondas Mikalkėnas (+20) iš Kauno.
Moterų virš 50 m. divizione dalyvavo tik viena žaidėja, įveikusi visą parką ir tapusi čempione – Daiva Pranukevičienė (+72) iš Elektrėnų diskgolfo klubo.
Pirmą kartą čempionato istorijoje buvo rengtos ir moterų bei vyrų virš 60 m. divizionų varžybos. Pačių vyriausių moterų grupėje nauja šalies čempione tapo Danguolė Kriaučiūnienė (+96) iš Panevėžio, antroji liko Audronė Gabrėnienė (+136) iš Vilniaus, o trečia vieta tenkinosi taip pat vilnietė Kristina Velijeva.
Labai užtikrintai vyriausių vyrų kategorijoje pasirodė panevėžietis Virginijus Mažeika (+41), aplenkęs vilniečius Ovidijų Gabrėną (+59) ir Edmundą Radavičių (+84).
Jaunimo iki 18 metų grupėje nesulaikomas buvo Paulius Juozapavičius (+16, KooForest komanda). Jis aplenkė Ruslaną Vankevičių (+24) ir Vasarį Navicką (+33).
Vienintele jaunimo iki 18 metų merginų grupėje dalyve ir čempione tapo Emili Mackonytė (+122, Pakruojo diskgolfo klubas).
Stipriausioje MPO grupėje pirmą kartą šalies čempionu tapo Matas Kievinas (-12, DiscCity komanda). Šalia jo ant podiumo kilo du M. Kievino komandos draugai – antras liko du kartus šalies čempionas iš Vilniaus Mindaugas Pošius (-7), kuris aplenkė kitą vilnietį, net septynis čempiono titulus turintį Gabrielių Gricių (-6).
Čempionų mintys
Po pirmos pergalės, kuri sutapo su žaidėjo gimtadieniu, Matas Kievinas teigė: „labai džiaugiuosi savo pergale, tikrai tam papildomai ruošiausi ir treniravausi kelias savaites iki čempionato, tad džiugu, kad tai duoda vaisių. Sužaidžiau tris gerus ratus ir tapau Lietuvos čempionu. Dėkoju savo rėmėjams, taip pat turnyro organizatoriams ir visiems dalyviams.“
Aštuntą kartą šalies čempione tapusi Mireta Jurgelevičiūtė po pergalės taip pat džiaugėsi pasiekimu, ypač dėl to, kad pernai pergalės pasiekti nepavyko. „Paskutinis ratas buvo įtemptas ir labai atkaklus, bet džiaugiuosi, kad planas pavyko ir vėl tapau čempione,“ – teigė žaidėja iš Jonavos.
Lietuvos diskgolfo federacija dėkoja čempionato organizatoriams DiscCity komandai, taip pat visiems savanoriams, rėmėjams ir žaidėjams už buvimą kartu.