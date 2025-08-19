Žinios, kurios šviečia.
S. Plynykaitė pateko į pasaulio jaunimo čempionato finalą

2025 m. rugpjūčio 19 d. 20:46
ltuaquatics.com
Antru rezultatu (31,11 sek.) 50 m krūtine atranką įveikusi Smiltė Plytnykaitė pusfinalyje plaukė kiek lėčiau – 31,25 sek., tačiau tai nesutrukdė iškovoti dar vieną pasaulio jaunimo čempionato finalą Lietuvos rinktinei.
Vilnietės Otopenio (Rumunija) baseine užfiksuotas rezultatas – penktas pusfinalyje. Pusfinalių nugalėtoja tapo amerikietė Rachel Mcalpin, kuri distanciją nuplaukė per 30,78 sek.
Iki šio amerikietės plaukimo S. Plytnykaitė buvo greičiausia pasaulio 18-metė plaukiant 50 m krūtine. Tokia ji tapo liepą Šamorine (Slovakija) Europos jaunimo čempionate, užfiksavusi 30,92 sek. rezultatą ir tapusi Europos čempione.
„Plaukti sekėsi gerai. Manau, atidaviau viską, ką galėjau, tačiau čia yra 50 metrų, taupytis tokioje distancijoje neišeina. Dabar planas eiti ir žiūrėti su treneriu, analizuoti, ką blogai padariau pusfinalyje, kad klaidas ištaisyčiau finale“, – po pusfinalio sakė Smiltė.
50 m krūtine finalas įvyks trečiadienį – 18.23 val.
