Turkų oro bendrovė surengė turnyrą 83 valstybėse – vienas vyko ir Lietuvoje

2013 m. pradėtas organizuoti tokio rango turnyras dabar jau surenka daugiau nei 8 000 žaidėjų, kurie varžosi tarpusavyje daugiau nei 130 turnyrų net 83 pasaulio šalyse.
Europos centro golfo klube vykęs turnyras buvo vienas iš 130 šių metų turnyrų, kurių nugalėtojai dalyvaus didžiajame finale Turkijoje, o nugalėtojas didžiajame finale turės galimybę apsistoti bei žaisti „Gloria Serenity Resort & Gloria Golf Club“ kurorte.
Olga Kalinauskienė, surinkusi 43 taškus, užsitikrino čempionės poziciją ir atstovaus Vilniaus miestui kitame turnyro etape Turkijoje.
Nerijus Andraitis užėmė antrąją vietą, o Almantas Makselis – trečiąją. Artimiausio smūgio rungtyje vyrų grupėje laimėjo Nerijus Andraitis.
„Stroke Gross“ kategorijoje apdovanojimą pelnė Almantas Makselis, sužaidęs aikštyną per 79 smūgius.
Turkijos oro bendrovės generalinis direktorius Vilniuje Dinceras Eroglu sakė: „Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų svečiams, kurių dėka turnyras dar kartą sugrįžo į Vilnių.
Tai buvo nepaprastas TAWGC serijos turnyras, sveikiname mūsų nugalėtoją Olgą Kalinauskienę. Linkime jai kuo geriausių rezultatų kitame turnyro etape“.
Europos centro golfo klubo direktorė Irma Vyšniauskė dėkojo turnyro dalyviams ir bendrovės atstovams už ilgametį pasitikėjimą: „Džiaugiamės, kad mūsų golfo klubas jau aštuntą kartą tapo šio turnyro rezidencija, suburiančia geriausius žaidėjus golfe ir versle“.
Visi golfo varžybų finalininkai į Turkiją skris patogiai ir prabangiai turkų bendrovės lėktuvu verslo klase.