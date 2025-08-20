„Greičio mašina“ pavadintas baidarininkas A. Seja sėkmingai pradėjo pasaulio čempionatą

Keturviečių baidarių 500 m distancijoje trečią vietą atrankos plaukime užėmė ir į pusfinalį pateko Simono Maldonio, Viktoro Čaplinskio, Igno Navakausko ir Artūro Sejos irkluojama įgula. Lietuviai nuotolį įveikė per 1 min. 21,61 sek. ir nuo nugalėtojų atsiliko vos 0,24 sek.
Lietuvos keturvietę aplenkė tik dvi neutralių sportininkų įgulos. Pirmą vietą užėmusi keturvietė iškovojo tiesioginį kelialapį į finalą, į pusfinalį pateko 2–7 vietas užėmusios baidarės.
Praėjus vos porai valandų po keturviečių atrankos plaukimo, A. Seja stojo prie starto linijos vienviečių baidarių 200 m rungtyje ir užtikrintai laimėjo savo atrankos plaukimą. A. Seja distanciją įveikė per 35 sek. ir artimiausią persekiotoją aplenkė 0,28 sek.
„Sportinė forma šiuo metu tikrai gera. Dirbome pagal trenerio numatytą planą, bet iki pasaulio čempionato pradžios negalėjome varžybose įvertinti kokia ta sportinė forma bus. Didžiausias iššūkis – vienas po kito einantys keturviečių ir vienviečių startai. Dviejų valandų dar užtenka atsigauti po keturviečių varžybų, bet pusfinalio plaukimus skirs vos valanda. Žingsnis po žingsnio bandysiu brautis į finalą, o ten jau sunku ką prognozuoti, nes vienviečių varžybose dalyvauja ir tie sprinteriai, kurie nestartuoja keturviete. Jie turės pranašumą, nes bus išsaugoję daugiau jėgų“, – sakė komentatorių „Greičio mašina“ pavadintas šios rungties 2023 m. pasaulio čempionas ir 2018 m. vicečempionas A. Seja.
Ketvirtadienį vyksiančiuose pusfinaliuose A. Seja po keturviečių plaukimo turės vos valandą atsigauti iki vienviečių starto.
„Bandysiu siekti geriausių rezultatų abiejose rungtyse, bet Lietuvos rinktinės prioritetas yra keturvietė. Su keturviete gan sėkmingai startavome atrankos plaukime, nors starte šiek tiek išmušė iš vėžių neįprastai ilgas starto signalas ir ne tik mes, bet ir varžovai galvojo, kad buvo užfiksuotas per ankstyvas startas. Bet toliau sėkmingai įveikėme distanciją ir labai mažai atsilikom nuo pirmos vietos ir tiesioginio kelialapio į finalą. Mūsų pasiektas rezultatas yra tarp geriausiųjų ir lyginant su kitais atrankos plaukimais. Bet pusfinalyje viskas prasidės iš naujo“, – teigė A. Seja.
Pasaulio čempionate debiutavo 17-etė kanojininkė Julija Jevtušenkaitė. Vienviečių kanojų 500 m distanciją lietuvė įveikė per 2 min. 24,24 sek. ir savo atrankos plaukime liko devinta bei nepateko į pusfinalį.
Šių metų Europos jaunių čempionato prizininke tapusi J. Jevtušenkaitė ketvirtadienį startuos savo pagrindinėje rungtyje – vienviečių kanojų 200 m distancijoje.
Ketvirtadienį kovas pasaulio čempionate pradės ir likusios trys lietuvių įgulos. Dviviečių baidarių 500 m distancijoje startuos 2022 m. pasaulio vicečempionai Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas. Dviviečių kanojų 500 m rungtyje varžysis Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas. Vienviečių baidarių 500 m varžybose dalyvaus Simonas Maldonis.
Iš viso dirbtiniame Idroscalo ežere dėl pasaulio čempionato medalių kovoja daugiau negu 1400 baidarininkų ir kanojininkų iš 75-ių valstybių. Sprinto varžybose bus išdalinti 24 medalių komplektai, dar 12 pasaulio čempionų paaiškės parakanojų varžybose.