Dėl dopingo suspenduota ukrainiečių žvaigždė: griežtai nesutinka ir ji, ir jos treneris

Pasaulio trišuolio sidabras, Europos šuolio į tolį auksas – tai tik keletas medalių iš ukrainietės kolekcijos. Tituluota sportininkė griežtai neigia bet kokią kaltę ir savo „Instagram“ paskyros įraše pasižadėjo viską greitai papasakosianti.
„Atsisakiau pasirašyti bet kokius dokumentus, kuriuose pripažinčiau savo kaltę, nes esu sąžiningas žmogus ir mano žmogiškumas ir orumas man yra svarbūs. Skauda, kad mano atvejis buvo suvaldytas atsainiai ir nebuvo padarytas tinkamas tyrimas, – teigė sportininkė. – Suprantu, kad tai kelia daug klausimų, todėl greitai duosiu didelį interviu, kuriame viską papasakosiu atvirai.“
Šuolininkės treneris Oleksijus Serdiučenko taip pat griežtai neigia, kad M.Beh-Romančuk būtų galėjusi naudoti dopingą.
„Maryna Beh-Romančuk – viena tituluočiausių ir stipriausių atlečių pasaulyje. Žinome, kiek sunkumų – tiek fizinių, tiek psichologinių – jai teko įveikti, kad pasiektų savo tikslą. Žinome, kad Marina yra labai atsakinga atletė ir todėl yra labai sudėtinga patikėti, kad ji specialiai laužytų taisykles. Nė vienas iš varžybų ar ne varžybų metu, ypač 2024-ųjų rugsėjį ir lapkritį, imtų dopingo testų nedavė teigiamo rezultato“, – šalies lengvosios atletikos federacijai sakė O.Serdiučenko
30-metė atletė jau pavasarį buvo laikinai suspenduota. Naujasis ilgalaikis suspendavimas įsigaliojo nuo šių metų gegužės ir galios ketverius metus.
„Visą savo gyvenimą paskyriau sportui ir sąžiningai kovai. Kelias nebuvo lengvas, tačiau visuomet išlikau tikra savo vertybėms ir įrodžiau, kad sąžiningas sportas yra įmanomas. Mano karjeroje nebuvo nė vieno starto, dėl kurio galėtų kilti klausimų, ir aš tuo didžiuojuosi“, – rašė ukrainietė.
