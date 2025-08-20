Justina Mikulskytė – vienu žingsniu arčiau pagrindinio „US Open“ turnyro

29-erių lietuvė 6:3 7:5 įveikė japonę Kyoką Okamurą. Antrajame atrankos etape šiaulietės laukia australės Destanee Aiava (WTA-168), kuri netikėtai įveikė 111-ą pasaulio raketę Sara Bejlek, iššūkis.
„US Open“ moterų turnyro atranką sudaro trys etapai. Pasiekus dar vieną pergale trečiajame etape lauktų kova su Sachios Vickery (WTA-559) ir Ellos Seidel (WTA-105) poros nugalėtoja.
Už įveiktą pirmąjį atrankos ratą J.Mikulskytė jau gavo 20 WTA reitingo taškų ir 41,8 tūkst. JAV dolerių čekį. Įveikus antrąjį etapą suma pakiltų iki 57,2 tūkst. dolerių.
Lietuviai Vilius Gaubas ir Edas Butvilas iš „US Open“ atrankos iškrito jau po pirmojo etapo.
TenisasJustina MikulskytėUS Open
Rodyti daugiau žymių