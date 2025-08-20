Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKitos naujienos

Justina Mikulskytė – vienu žingsniu arčiau pagrindinio „US Open“ turnyro

2025 m. rugpjūčio 20 d. 09:00
Lrytas.lt
Vienintelė iš Lietuvos atstovų „US Open“ teniso turnyro atrankoje likusi Justina Mikulskytė (WTA-200) žengė žingsnį pagrindinio „Didžiojo kirčio“ turnyro link.
Daugiau nuotraukų (1)
29-erių lietuvė 6:3 7:5 įveikė japonę Kyoką Okamurą. Antrajame atrankos etape šiaulietės laukia australės Destanee Aiava (WTA-168), kuri netikėtai įveikė 111-ą pasaulio raketę Sara Bejlek, iššūkis.
„US Open“ moterų turnyro atranką sudaro trys etapai. Pasiekus dar vieną pergale trečiajame etape lauktų kova su Sachios Vickery (WTA-559) ir Ellos Seidel (WTA-105) poros nugalėtoja.
Už įveiktą pirmąjį atrankos ratą J.Mikulskytė jau gavo 20 WTA reitingo taškų ir 41,8 tūkst. JAV dolerių čekį. Įveikus antrąjį etapą suma pakiltų iki 57,2 tūkst. dolerių.
Lietuviai Vilius Gaubas ir Edas Butvilas iš „US Open“ atrankos iškrito jau po pirmojo etapo.
TenisasJustina MikulskytėUS Open
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.