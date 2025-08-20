Paralimpietei Oksanai Dobrovolskajai – olimpinio čempiono Romo Ubarto patarimai

Buvęs diskininkas, olimpinis čempionas į pagalbą paralimpietei atskubėjo po to, kai dėl sveikatos būklės pauzę darbe turėjo padaryti Oksanos trenerė Teresė Nekrošaitė. Oksana viliasi: čempiono patarimai padės priartėti prie medalio planetos pirmenybėse.
Oksanos Dobrovolskajos sezonas aukštyn kojom apsivertė liepos pabaigoje, kai regėjimo negalią turinčios paraatletės trenerė netikėtai pateko į medikų rankas. Rugpjūčio pirmomis dienomis Palangoje vykusiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate O. Dobrovolskają į sektorių vedė jau ne trenerė, o kitas Lietuvos paralimpinės rinktinės lengvaatletis, ieties metikas Osvaldas Kucavičius.
Visą čempionatą nuo Oksanos veido nedingo nerimo šešėlis. Pirmiausiai – dėl trenerės T. Nekrošaitės.
„Pirmos mintys buvo apie trenerės sveikatą. Ir buvo visai nesvarbu, kad kažkuriam laikui nutrūks mūsų darbas, pasiruošimas čempionatui, kad trenerė negalės vykti į čempionatą. Svarbiausia, kad trenerės sveikata pagerėtų ir ji po kiek laiko vėl grįžtų dirbti savo mylimą darbą.
Tik po to pradėjau galvoti, kaip man reikės tęsti darbą. Emocinis smūgis buvo labai didelis, nes aš savo darbo neįsivaizdavau be trenerės. Buvome toks stiprus duetas, turėjome tokią gerą sinergiją, kėlėme sau tikslus ir judėjome link jų. Ir kai viskas pasikeitė, atrodė, kad viskas sugriuvo. Reikėjo galvoti, kaip viską tęsti“, – sako O. Dobrovolskaja.
Pirmiausiai Oksanai reikėjo trenerio, kuriuo sutiko tapti Romas Ubartas. Paprašius Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentui Mindaugui Biliui ir tarpininkaujant dukart olimpiniam čempionui Virgilijui Aleknai.
„Reikia padėti. O kaip kitaip? Esame maža šalis, mažai mūsų Lietuvoje yra, turime padėti vieni kitiems“, – šypsodamasis į klausimą, ar dvejojo išgirdęs prašymą treniruoti paralimpietę, atsako R. Ubartas.
Barselonos olimpinių žaidynių aukso medalio savininkas Oksaną pažinojo jau anksčiau. Po vienų varžybų T. Nekrošaitė paprašė buvusio bendražygio pakonsultuoti jos auklėtinę, ir legendinis diskininkas sutiko. Tik tada dar nežinojo, kad vėliau jam laikinai teks pagrindinio Oksanos trenerio vaidmuo.
„Man patinka Oksanos užsispyrimas ir noras. Sakoma, kad sporte svarbiausi yra noras ir optimizmas. Tai yra superinis dalykas. Viską darant su šypsena, krūvis eina į kūną daug greičiau nei dirbant lyg lažą.
Viską reikia paprastai ir gražiai daryti, su nuotaika ir linksmai. Padėsiu Oksanai kiek galėsiu, ypač kas liečia disko metimo techniką“, – Vilniaus Vingio parko stadione pasakoja buvęs lengvaatletis R. Ubartas.
„Visada sakiau, kad man labai sekasi su treneriais. Dabar, šiame laikotarpyje atėjo Romas Ubartas. Jis – ne išimtis. Jis yra nuostabus žmogus, savo darbo profesionalas. Iš tikrųjų jaučiasi, kad čempionas.
Žino, kaip pasakyti, kaip tinkamai parodyti. Labai gera patirtis, labai džiaugiuosi, kad mums pavyks gerai pasiruošti pasaulio čempionatui“, – optimistiškai kalba apie rugsėjo 27 – spalio 5 d. Indijoje, Naujajame Delyje vyksiančias planetos pirmenybes O. Dobrovolskaja.
Dėl savo tikslo Oksana iš Kauno laikinai persikėlė gyventi į Vilnių, jos apgyvendinimu sostinėje pasirūpino Lietuvos aklųjų sporto federacija. Pratybose su treniruokliais sportininkei padeda Danas Sodaitis – Europos žmonių su negalia čempionato sidabro laimėtojas, neseniai įkūręs savo klubą „Paradoksas“.
„Žinant tai, kiek mes darbo su trenere Terese Nekrošaite įdėjome, aš manau, kad jai geriausias vaistas būtų emocijos, kurias ji gaus, jeigu tik pasaulio čempionate pavyks nenuvilti jos, pateisinti lūkesčius. Norisi būti kuo arčiau savo asmeninio rezultato ir medalio“, – šypsosi O. Dobrovolskaja.
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovaus iš viso 19 lengvaatlečių.