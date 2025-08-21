„Swedbank“ tapo pagrindiniu Vilniaus maratono partneriu

„Vilniaus maratonas visada buvo daugiau nei tik varžybos. Tai – didžiausia Lietuvoje bėgimo šventė, kuri reiškia bendrystę, judėjimo džiaugsmą ir motyvacijos pliūpsnį dalyviams ir žiūrovams. Partnerystė su tokiu vertybiškai stipriu partneriu, kaip „Swedbank“, atveria naujas galimybes augti, įkvėpti ir burti dar platesnę aktyvaus gyvenimo būdo bendruomenę“, – sako VšĮ „Tarptautinis maratonas“ direktorius Gediminas Pajėda.
Pasak „Swedbank“ vadovės Ingos Skisaker, daugiatūkstantinis Vilniaus maratonas yra ne tik vienas iš ryškiausių sostinės simbolių, bet ir įkvepiančius pokyčius skatinantis renginys.
„Matome didelę prasmę būti šios iniciatyvos dalimi. Strateginė trejų metų partnerystė su maratono organizatoriais apjungia mūsų banko socialinės atsakomybės iniciatyvas į vientisą visumą. Jau ilgą laiką stipriname Lietuvos visuomenės finansinę sveikatą, kartu su „Jaunimo linija“ rūpinamės emocine sveikata, o dabar prisidėsime ir prie aktyvaus gyvenimo būdo bei judėjimo skatinimo – vienų svarbiausių fizinės sveikatos veiksnių. Tikimės, kad viena kitą papildančios iniciatyvos prisidės prie ilgalaikių teigiamų pokyčių visuomenėje“, – teigia I. Skisaker.
Laukia naujovė
Tarptautinis „Swedbank Vilniaus maratonas“ vyks šių metų rugsėjo 14 dieną. Jo trasoje tradiciškai susitiks bėgikai iš visos Lietuvos ir daugiau nei 50 pasaulio šalių. Dalyviai galės rinktis iš penkių distancijų: maratono, pusmaratonio, 10 km, 5 km ir 200 metrų vaikų bėgimo. Organizacijos varžysis jau dešimtą kartą rengiamame įmonių iššūkyje.
Šiemet, pirmą kartą per daugiamečio renginio istoriją, dalyvių lauks ir ėjimo trasa.
„Swedbank“ komandai pasiūlius, pristatome naujovę, kuri gerokai išplečia potencialių renginio dalyvių gretas ir suteikia galimybę daugiau žmonių pajusti ypatingą dalyvavimo renginyje jausmą. Neabejojame, kad dalyvavimas ėjimo trasoje daliai žmonių taps ir pirmuoju žingsniu link ilgesnių bėgimo distancijų ateityje“, – sako G. Pajėda.
I. Skisaker teigimu, maratonas, sudarydamas galimybes dalyvauti įvairaus fizinio pasirengimo, amžiaus, taip pat turintiems negalia žmonėms, padeda stiprinti įtrauktį visuomenėje.
Organizatoriai taip pat kviečia dalyvius ruoštis kartu – vyksta nemokamos treniruotės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, o socialiniai bėgimai sekmadieniais padeda kurti artimą ryšį tarp dalyvių, pavienių bėgikų bei bėgimo bendruomenių.
Apie „Swedbank Vilniaus maratoną“
Sostinėje vykstantis maratonas – didžiausias bėgimo renginys Lietuvoje, organizuojamas nuo 2004 metų. Praėjusiais metais jis subūrė beveik 13 000 dalyvių, šimtus savanorių ir keliasdešimt tūkstančių žiūrovų. Renginys turi World Athletics bronzinį bėgimo varžybų ženklinimą, tuo pačiu yra ir Lietuvos maratono čempionatas.