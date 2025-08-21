„Swedbank Vilniaus maratono“ dalyviams dovanojamas gyvybės ir traumų draudimas

„Vilniuje vykstantis maratonas pritraukia tūkstančius sportininkų ir bėgimo entuziastų, kurie kasdien treniruojasi ir ruošiasi savo iššūkiui, stengdamiesi būti žingsniu priekyje. Norime, kad visi bėgikai ir ėjikai jaustųsi saugūs bei ramūs, žinodami, jog nutikus nenumatytiems atvejams, jie bus apsaugoti. Šiais metais apdrausime visus „Swedbank Vilniaus maratono“ dalyvius gyvybės ir traumų draudimu. Draudimas galios viso renginio metu ir užtikrins dalyvių saugumą bei ramybę, leis susitelkti į išsikeltų tikslų siekimą bei džiaugtis dalyvavimu renginyje“, – sako „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialo klientų aptarnavimo ir žalų administravimo departamento direktorius Laimonas Garbenčius.
L. Garbenčius taip pat pažymi, kad draudimo apsauga galios visiems dalyviams, nepriklausomai nuo to, kokio ilgio trasą jie ketina įveikti: nuo bėgančiųjų maratoną ir pusmaratonį iki vaikų, dalyvausiančių vaikų bėgime, ar „Swedbank ėjimo“ rungties dalyvių.
„Vilniaus maratonas – didžiausia bėgimo šventė Lietuvoje, kurios kasmet nekantriai laukia tiek patyrę sportininkai, tiek ir pirmą kartą dalyvaujantys tokio masto renginyje. Prie starto linijos čia sustoja tūkstančiai bėgikų iš Lietuvos ir užsienio šalių, juos palaiko daugiatūkstantinė sirgalių minia. Tikimės, jog visų Lietuvos ir kitų šalių bėgimo entuziastų laukiamas renginys praeis sklandžiai ir nenutiks jokių nelaimingų atsitikimų, tačiau papildoma dalyvių apsauga suteiks daugiau užtikrintumo dalyviams ir organizatoriams“, – teigia „Swedbank Vilniaus maratono“ vadovas Gediminas Pajėda.
Patyrus traumą draudžiamojo įvykio atveju apdraustam dalyviui priklausys draudimo išmoka iki 10 000 eurų, atsižvelgiant į patirtos traumos pobūdį. Gyvybės draudimo suma bus lygi 10 000 eurų vienam apdraustajam.
Tarptautinis „Swedbank Vilniaus maratonas“ vyks šių metų rugsėjo 14 dieną. Jo trasoje tradiciškai susitiks bėgikai iš visos Lietuvos ir daugiau nei 50 pasaulio šalių. Dalyviai galės rinktis iš šešių distancijų: maratono, pusmaratonio, 10 km, 5 km, 200 metrų vaikų bėgimo bei 3 km ėjimo. Organizacijos varžysis jau dešimtą kartą rengiamame įmonių iššūkyje.
Šiemet, pirmą kartą per daugiamečio renginio istoriją, dalyvių lauks ir 3 km ilgio ėjimo trasa.
Sostinėje vykstantis maratonas – didžiausias bėgimo renginys Lietuvoje, organizuojamas nuo 2004 metų. Praėjusiais metais jis subūrė beveik 13 000 dalyvių, šimtus savanorių ir keliasdešimt tūkstančių žiūrovų. Renginys turi „World Athletics“ bronzinį bėgimo varžybų ženklinimą, taip pat yra ir Lietuvos maratono čempionatas.
Draudimo paslaugą teikia „Swedbank Life Insurance SE“, Lietuvos filialas, per atstovą „Swedbank“, AB.