Fantastika: T. Juška pasaulio jaunimo plaukimo čempionate suspindo auksu ir pagerino Lietuvos rekordą!

2025 m. rugpjūčio 21 d. 18:42
Lrytas.lt
Nuostabų pasirodymą Rumunijoje vykstančiame pasaulio jaunimo plaukimo čempionate tęsia Lietuvos plaukikai.
Ketvirtadienį mūsų šalis suspindo auksiniu apdovanojimu – čempionu tapo 100 m plaukimo peteliške nugalėtoju tapęs 16-metis Tajus Juška.
Maža to, lietuvis pagerino sau priklausiusį Lietuvos rekordą (51,83 sek.). Atrankoje jis buvo 10-tas, o į finalą pateko 4-tu rezultatu (52,61 sek.).
Paskutinį aukso medalį pasaulio jaunimo čempionate 2015-aisiais iškovojo Andrius Šidlauskas.
„Labiausiai dėkingas jaučiuosi treneriams, kadangi visą ilgą sezoną niekada nepaliko vieno, visą laiką prižiūrėjo, palaikė, padėjo, todėl didžiausias ačiū jiems“, – sakė T. Juška.
Primename, kad trečiadienį plaukikė Smiltė Plytnykaitė (50 m krūtine rungtyje) suspindo sidabru.
