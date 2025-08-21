S. Plytnykaitė Rumunijoje nuskynė pasaulio jaunimo čempionato sidabrą

Finale Otopenio (Rumunija) baseine jį nuotolį nuplaukė per 31,12 sek. ir iškovojo savo pirmąjį medalį pasaulio jaunimo čempionate.
Finalą laimėjo pusfinalyje galingai pasirodžiusi amerikietė Rachel Mcalpin (30,78 sek.), o bronzos medalį iškovojo Ralina Giliazova (31,19 sek.).
„Labai džiaugiuosi savimi. Finale svarbiausia susitvarkyti su galva, manau, kad tą padariau ir savimi labai didžiuojuosi“, – po sidabrinio finišo sakė Smiltė.
Vilnietė ketvirtadienį pasirodys ir 100 m krūtine atrankoje.
100 m laisvu stiliumi atrankoje į baseiną šoko Kanadoje besitreniruojanti Lietuvos sportininkė S. Statkevičius, ji distanciją įveikė per 56,21 sek. ir užėmė 17-ąją vietą (pirma rezerve). Kaunietė I. Jurkūnaitė 100 m laisvu stiliumi nuplaukė per 56,32 sek. ir užėmė 22-ąją vietą.
Po pirmojo starto individualioje rungtyje čempionato debiutantė teigė, kad konkurencija su Sylvia tik stumia į priekį.
„Manau, ši konkurencija stumia mus abi į priekį. Su ja plaukti yra labai smagu, ji yra faina ir kaip žmogus – ir baseine, ir už jo ribų“, – sakė I. Jurkūnaitė.
Ryte 10-tą rezultatą pademonstravęs Tajus Juška vakare 100 m peteliške įveikė per 52,61 sek. ir ketvirtu rezultatu žengė į rytoj vyksiantį finalą. Kaunietis šioje rungtyje šių metų liepą tapo ir Europos jaunimo čempionu.
„Tikrai buvo sunku, tikrai atidaviau daug jėgų, tačiau manau, kad rytoj finale galima išspausti dar daugiau. Rezultatas tenkina labai. Padariau tą, ką ir tikėjausi padaryti, tačiau dar reikia viską išanalizuoti, nes plaukdamas padariau klaidelių“, – sakė T. Juška.
T. Juška finale pasirodys ketvirtadienį – 18.24 val.