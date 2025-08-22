Dvi Lietuvos baidarininkų įgulos užtikrintai pateko į pasaulio čempionato finalą

Keturviečių baidarių 500 m distancijoje į finalą tarp devynių geriausiųjų įgulų pateko Simonas Maldonis, Viktoras Čaplinskis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja. Pusfinalyje Lietuvos keturvietė nuotolį įveikė per 1 min. 21,27 sek. ir užėmė trečią vietą. Būtent trys greičiausios keturvietės pateko į finalą.
„Buvo sunki sezono pradžia. Visgi, po Paryžiaus olimpinių žaidynių daug kas keitėsi, norėjome pailsėti ir kaip komanda, ir individualiai. Šių metų Europos čempionate užėmėme 8 vietą ir ja džiaugėmės. Tada sakiau, kad tai tik mūsų pradžia ir prašau – pasaulio čempionate jau patekome į geriausiųjų devintuką. O finale mes dar sužaibuosime“, – žadėjo keturvietės priekyje irkluojantis S. Maldonis.
Pusfinalyje lietuvių keturvietė į priekį praleido Vengrijos ir Vokietijos rinktines. Be jų, penktadienį vyksiančiame finale taip pat varžysis Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Čekijos keturvietės bei ir neutraliu statusu dalyvaujantys baltarusiai.
Praėjus mažiau negu valandai po keturviečių pusfinalio, A. Seja kovojo ir vienviečių baidarių 200 m rungties pusfinalyje. Trumpas poilsis nesutrukdė lietuviui laimėti savo plaukimo. Distanciją per 35,49 sek. įveikęs A. Seja užtikrintai tapo nugalėtoju ir artimiausią varžovą aplenkė 0,4 sek. Į finalą pateko trys greičiausieji.
„Pats nežinojau iki šiol, ar pavyks man per valandą atsistatyti, bet labai norėjai pasižiūrėti. Bandau tokius iššūkius, kai mažas poilsio tarpas. Pavyksta. Parodžiau, kad esu greitas, pasiruošęs ir geros sportinės formos. Finale bus dar sunkiau“, – teigė tiek atrankos plaukimą, tiek pusfinalį laimėjęs A. Seja.
2023 m. pasaulio čempionas A. Seja dėl medalio finale kovos su Vengrijos, Italijos, Serbijos, Norvegijos, Slovėnijos, Latvijos, Kanados ir Sakartvelo atstovais. Penktadienį vyksiančiuose finaluose lietuvio laukia dar trumpesnis laikas poilsiui, nes keturviečių ir vienviečių finalus skirs vos 35 min.
Pasaulio čempionatą sėkmingai pradėjo 2022 m. pasaulio vicečempionai Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas. Dviviečių baidarių 500 m distancijos atrankos plaukime lietuviai nuotolį įveikė per 1 min. 30,18 sek. ir užėmė antrą vietą. Į šeštadienį vyksiantį pusfinalį pateko šešios greičiausios baidarės.
Atrankos barjerą įveikė ir dvivietę kanoją irkluojantys Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas. Nuotolį per 1 min. 41,65 sek. įveikusi Lietuvos dvivietė savo plaukime užėmė trečią vietą. Nuo
tiesioginį kelialapį iškovojusių ispanų lietuviai atsiliko 2,35 sek. Į šeštadienį vyksiantį pusfinalį pateko 2–7 vietas užėmusios įgulos.
„Startas buvo labai prastas, nes „užsivairavom“. Po to pagavom yrį ir pirmi 250 metrų buvo geri. Antra distancijos pusė mane kažkiek kaustė, nes bangos buvo. Su rezervu pravažiavome, bet kaip ir neblogai. Pusfinalyje tikrai turime rezervo, galime dar pasitempti ir kovoti dėl vietos finale“, – sakė H. Žustautas.
Pusfinalyje varžysis ir vienviete baidare 500 m distancijoje startavęs Simonas Maldonis. Atrankos plaukime S. Maldonis finišo liniją kirto per 1 min. 40,87 sek. ir užėmė antrą vietą. Į šeštadienį vyksiantį pusfinalį pateko penkios greičiausios baidarės.
Pasaulio čempionatas baigėsi Lietuvos rinktinės debiutantei Julijai Jevtušenkaitei. 17-etė lietuvė vienviečių kanojų 200 m distanciją įveikė per 50,01 sek. ir atrankos plaukime liko devinta. Europos jaunių čempionato prizininkę nuo pasaulio čempionato pusfinalio skyrė tik 0,35 sek.
